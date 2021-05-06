Убийства в Восточном экспрессе. Акценты зрителя на полуфиналах Лиги чемпионов

Был неправ: чисто английский финал может быть интереснее, чем я ожидал. В этом убедили ответные полуфиналы. Хотя, конечно, финал уже сам по себе отдельный жанр футбола. Где цена результата возрастает в разы и способна превратить в жалких прагматиков даже самых удалых смельчаков и азартных авантюристов. Однако британские ответки смотрелись вполне приемлемо.

Ман Сити – ПСЖ 2:0 (2:1)

Челси – Реал 2:0 (1:1)

Неожиданно порадовал и даже стал самым зрелищным из четырех полуфиналов матч в Лондоне. Особенно его второй тайм. В котором, по большому счету, играла одна команда. В Манчестере напротив – веселее было до перерыва, а саму игру назвал бы действом скорее среднего качества. По содержательности и по частоте ярких эпизодов. И разумеется, в сравнении с Лондоном.

Зато в Манчестере подольше загостилась интрига – почти до середины второго тайма. Когда на 63-й минуте Марез забил во второй раз, стало ясно: ожидать троечку от ПСЖ в оставшиеся полчаса наивно. Видимо, поняли это и сами гости. Уже шесть минут спустя психанул и "самоубился" ди Мария, и больше мы команды Почеттино у ворот соперника фактически не видели.

Рискну утверждать, что в Лондоне, если по-хорошему, занавес упал примерно вдвое быстрее. Попытка Бензема сравнять счет на 35-й минуте, которую "съел" Менди, стала вторым и последним опасным выпадом "Реала" в этом поединке. А после перерыва мы наблюдали сплошной бенефис "Челси". В то время как Мадриду нужен был всего-то голик для овертайма.

Вместе с тем, на мой взгляд, два "сухих" мяча исчерпывающе отразили превосходство команды Тухеля над командой Зидана. И по совокупности голевых моментов (напомню, в пропорции три к одному), "Челси" "наиграл" на эти 2:0 во втором тайме. Первый счел бы равным.

А вот "Ман Сити", безусловно, был ближе к победе, чем ПСЖ, но не настолько явно. Просто он по-хозяйски распорядился своими шансами, реализовав каждый второй. И не давал разгуляться парижанам: здесь тоже гости в последний раз огрызнулись в начале второй трети матча.

А ведь все могло пойти по другому сценарию, не вмешайся в действия нидерландского рефери ВАР. Уже в самом дебюте игры Кюйперс (или его помощник на линии?) обнаружил у Зинченко фантомную руку, неестественно торчащую из плеча в богатом воображении арбитра. Впрочем, нецензурная английская лексика Саши была излишней – справедливость восторжествовала.

Приняла сторону команды Гвардиолы и Удача. Минут через десять, уже при 1:0, она дважды подряд вступилась за Манчестер: Маркиньос пробил в перекладину, а вскоре ди Мария не попал в опустевший угол ворот. Что и говорить, первые полтайма были для хозяев поля достаточно тревожными. ПСЖ Фортуна спасла уже лишь от крупного счета – когда Фоуден угодил в стойку.

В Лондоне везло тем, кого везли. Хавертц то попадал в перекладину ворот, то не успевал к мячу в непосредственной близости от них. Второй мяч буквально просился в "королевские" ворота, но побывал в них лишь в последнем из голевых моментов матча.

Должен сказать, что именно Хавертц произвел на меня наиболее неизгладимое впечатление в ответных полуфиналах – на протяжении всей игры. Вторым назову Мареза – автора дубля "Ман Сити". Третьим – Канте, зачинателя обеих голевых атак "Челси".

Не имею обыкновения пристально выслеживать каждое ТТД наших легионеров и оргазмировать от мало-мальски удачного из них (чего стоит хотя бы "голевой" пас Зинченко неделю назад), но в этот раз все дифирамбы в адрес Александра заслужены. И после вышеупомянутой тройки я бы выделил именно его.

Вратари как-то не впечатлили. Возможно, стоит вспомнить парочку мячей, выигранных лондонцем Менди у Бензема. Перед и после 1:0.

Итак, скорый поезд Манчестер – Лондон умчался в стамбульском направлении. Английские футбольные убийства, совершенные в этом Восточном экспрессе, имели разную природу и свои особенности. Однако это были именно убийства: то, что за бортом остались команды, менее достойные финала, не вызывает сомнений.

"Ман Сити" был пусть ненамного, но сильнее и, как нынче модно выражаться, летальнее своего соперника в обоих раундах. Главное же, он сумел обезопасить свои ворота. Превосходство "Челси" над "Реалом" лично я воочию узрел лишь в последнем тайме из четырех. Но зато это был реальный выброс тела с подножки поезда в ночную европейскую тьму.

Оба финалиста удивили по-своему. Если говорить о впечатлениях от ответных поединков, то ловлю себя на том, что готов болеть за "Челси" (которого не хотел видеть даже в полуфинале). Если суммировать увиденное в обеих сериях этого фильма, то принципиальной разницы нет. Пусть победит сильнейший. То есть, по игре.

А главное, чтобы она была – эта игра. Не затерявшись на полдороге между тактикой и борьбой.

Теперь вот любопытно, будет ли продлен маршрут английского Восточного экспресса – на север, до Гданьска? Манчестер готов, не подкачает ли Лондон?