Модрич — Маунту: Желаю удачи в финале

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич поздравил хавбека "Челси" Мэйсона Маунта с выходом его команды в финал Лиги чемпионов. В ответной полуфинальной встрече лондонский клуб на своём поле обыграл команду Зинедина Зидана со счётом 2:0.

По окончании ответного матча Модрич обнял Маунта и сказал ему: "Мэйсон, желаю удачи в финале". Этот момент попал в трансляцию канала BT Sport. Маунт ответил Луке: "Спасибо, спасибо".

В финале Лиги чемпионов "Челси" сыграет с "Манчестер Сити".