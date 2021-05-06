Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Модрич — Маунту: Желаю удачи в финале
Футболисты обменялись репликами
Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич поздравил хавбека "Челси" Мэйсона Маунта с выходом его команды в финал Лиги чемпионов. В ответной полуфинальной встрече лондонский клуб на своём поле обыграл команду Зинедина Зидана со счётом 2:0.
По окончании ответного матча Модрич обнял Маунта и сказал ему: "Мэйсон, желаю удачи в финале". Этот момент попал в трансляцию канала BT Sport. Маунт ответил Луке: "Спасибо, спасибо".
В финале Лиги чемпионов "Челси" сыграет с "Манчестер Сити".
Популярное сейчас
- Официально: Заря подписала контракт с 17-летним бразильским форвардом
- Экс-игрок киевского Динамо забил гол престижа в дебютном матче Тайсона за Интернасьонал
- СМИ: Игрок Днепра-1 попал в сферу интересов Шахтера
- Зинченко получил предупреждение за то, что заступился за одноклубника
- Вне политики. Руслан Малиновский отпраздновал день рождения с Коваленко и Миранчуком. ФОТО
- Невероятная жена нового тренера Тоттенхэма, которая выходила его после жуткой травмы. ФОТО