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Зинченко – важный пазл в кройфовском футболе Пепа, а Канте – терминатор Тухеля. Аудиомнение #90
Ничего не упустили
Фото: 1) Man City 2) Getty Images / Global Images Ukraine
Обсуждаем ответные матчи полуфиналов Лиги чемпионов. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Castbox – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете подкаст "Халат Милевского".
Как нереализация "Челси" и уникальное качество "Реала" могли запороть Тухелю всю малину, в чем смысл посланий Зидана Пересу, как убедить Мбаппе остаться в "ПСЖ" и почему Неймар не может играть в топ-матчах без Килиана. Отмечаем сходства между поединками и не упускаем детали, помним о вкладе Лэмпарда в лондонский механизм и предрекаем скучный финал – еще больше мыслей внутри подкаста.
Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:33 – "Челси" – "Реал" (2:0): прессинг-машина Тухеля, важность Менди, джокер Пулишич, веселый Азар и жесткий Начо;
18:43 – "Манчестер Сити" – "ПСЖ" (2:0): эпизод с участием Ди Марии и Фернандиньо, бестолковость и беспомощность Неймара, топ-матч от Зинченко;
28:48 – Не попадайте в офсайд!
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.
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