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Зинченко – важный пазл в кройфовском футболе Пепа, а Канте – терминатор Тухеля. Аудиомнение #90

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Ничего не упустили

Зинченко – важный пазл в кройфовском футболе Пепа, а Канте – терминатор Тухеля. Аудиомнение #90

Фото: 1) Man City 2) Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем ответные матчи полуфиналов Лиги чемпионов. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Castbox подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете подкаст "Халат Милевского".

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Как нереализация "Челси" и уникальное качество "Реала" могли запороть Тухелю всю малину, в чем смысл посланий Зидана Пересу, как убедить Мбаппе остаться в "ПСЖ" и почему Неймар не может играть в топ-матчах без Килиана. Отмечаем сходства между поединками и не упускаем детали, помним о вкладе Лэмпарда в лондонский механизм и предрекаем скучный финал – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:33 – "Челси" – "Реал" (2:0): прессинг-машина Тухеля, важность Менди, джокер Пулишич, веселый Азар и жесткий Начо;

18:43 – "Манчестер Сити" – "ПСЖ" (2:0): эпизод с участием Ди Марии и Фернандиньо, бестолковость и беспомощность Неймара, топ-матч от Зинченко;

28:48 – Не попадайте в офсайд!

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Фернандиньо Хосеп Гвардиола Карим Бензема Неймар Анхель Ди Мария Зинедин Зидан Лига чемпионов Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Томас Тухель Челси (Лондон) Манчестер Сити Тимо Вернер Александр Зинченко Пари Сен-Жермен (Париж) Н'Голо Канте Кай Хавертц Мейсон Маунт Аудиомнение Эдуар Менди Подкасты UA-Футбол
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