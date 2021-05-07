Зинченко – важный пазл в кройфовском футболе Пепа, а Канте – терминатор Тухеля. Аудиомнение #90

Обсуждаем ответные матчи полуфиналов Лиги чемпионов. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Castbox – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете подкаст "Халат Милевского".

Как нереализация "Челси" и уникальное качество "Реала" могли запороть Тухелю всю малину, в чем смысл посланий Зидана Пересу, как убедить Мбаппе остаться в "ПСЖ" и почему Неймар не может играть в топ-матчах без Килиана. Отмечаем сходства между поединками и не упускаем детали, помним о вкладе Лэмпарда в лондонский механизм и предрекаем скучный финал – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:33 – "Челси" – "Реал" (2:0): прессинг-машина Тухеля, важность Менди, джокер Пулишич, веселый Азар и жесткий Начо;

18:43 – "Манчестер Сити" – "ПСЖ" (2:0): эпизод с участием Ди Марии и Фернандиньо, бестолковость и беспомощность Неймара, топ-матч от Зинченко;

28:48 – Не попадайте в офсайд!