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Великобритания призывает УЕФА перенести финал Лиги чемпионов из Турции
Там самый высокий в Европе уровень заболеваемости ковидом
Клуб английской премьер-лиги "Астон Вилла" хочет провести финал Лиги чемпионов на своем стадионе "Вилла Парк".
Как сообщает журналист Sky Sports Роб Дорсет, бирмингемцы выступили с предложением к УЕФА по проведению решающего матча турнира у себя.
Британское правительство поддержало такую идею, чтобы 8 тысячам английских фанатов не пришлось лететь в Турцию, где самый высокий в Европе уровень заражения коронавирусом.
Однако УЕФА сообщил, что намерен провести финальный матч в Стамбуле.
Напомним, что в финале Лиги чемпионов сыграют две английские команды - "Челси" и "Манчестер Сити".
Поединок состоится 29 мая. Начало в 22:00 по Киеву.
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