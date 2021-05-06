Великобритания призывает УЕФА перенести финал Лиги чемпионов из Турции

Клуб английской премьер-лиги "Астон Вилла" хочет провести финал Лиги чемпионов на своем стадионе "Вилла Парк".

Как сообщает журналист Sky Sports Роб Дорсет, бирмингемцы выступили с предложением к УЕФА по проведению решающего матча турнира у себя.

Британское правительство поддержало такую ​​идею, чтобы 8 тысячам английских фанатов не пришлось лететь в Турцию, где самый высокий в Европе уровень заражения коронавирусом.

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Однако УЕФА сообщил, что намерен провести финальный матч в Стамбуле.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов сыграют две английские команды - "Челси" и "Манчестер Сити".

Поединок состоится 29 мая. Начало в 22:00 по Киеву.