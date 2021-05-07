Шахтер сыграет в квалификации Лиги чемпионов, посев в третьем раунде обеспечен

"Шахтер" оформил звание вице-чемпиона Украины и получил путевку в Лигу чемпионов 2021/22. Команда стартует с третьего раунда квалификации ветки не чемпионов и на пути к группе вынуждена будет пройти двух соперников.

Поражение на любом из раундов отправит "Шахтер" в группу Лиги Европы. Учитывая высокий личный рейтинг, "горнякам" обеспечен посев в третьем раунде квалификации, что гарантирует встречи с менее статусными по именам и рейтингу командами. В случае выхода в групповой этап Лиги чемпионов, "Шахтер" может претендовать на вторую корзину, но для полноты картины необходимо дождаться завершения всех национальных чемпионатов.

В четвертом раунде квалификации Лиги чемпионов "Шахтер" еще может оказаться вне посева, но вероятность такого развития событий невысока.

Также позже станут известны имена потенциальных соперников "Шахтера" в квалификации Лиги чемпионов. Среди них могут быть вторая команда Бельгии, вторая команда Шотландии, вторая команда Австрии, вторая команда Турции и тому подобное.

"Заря", соответственно, гарантированно сыграет в Лиге Европы. При жеребьевке плей-офф луганчане будут среди команд первого приоритета (нововведение при посеве). Это те команды, которые попадают в раунд плей-офф Лиги Европы напрямую через свой чемпионат или Кубок.

За место в группе команды первого приоритета поспорят с командами третьего или четвертого приоритета. Третий / четвертый приоритет – это команды, вылетевшие в Лигу Европы со второго раунда квалификации Лиги чемпионов пути чемпионов и представителей лиг.

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