Дубль в ворота ПСЖ. Вингер Манчестер Сити – лучший игрок ответных полуфиналов Лиги чемпионов

Футболист "Манчестер Сити" Рияд Марез был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. 30-летний алжирец оформил дубль в ответном поединке ½ финала главного клубного европейского турнира против "Пари Сен-Жермен".

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Напомним, также на звание лучшего исполнителя претендовали партнер Мареза и защитник "горожан" Рубен Диаш, а также хавбеки "Челси" Н'Голо Канте и Кай Хавертц.

???? Автор двух голов в ворота "ПСЖ" Рияд Махрез - Игрок недели в #ЛигаЧемпионов! ????



Согласны? ???? pic.twitter.com/pjaLqeLUdF — УЕФА (@UEFAcom_ru) May 7, 2021

Напомним, ранее Марез защищал цвета "Гавра" и "Лестер Сити". За "Манчестер Сити" Рияд выступает с 2018 года. "Небесно-голубые" сыграют с лондонским "Челси" в финале Лиги чемпионов 29 мая.