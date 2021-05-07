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Дубль в ворота ПСЖ. Вингер Манчестер Сити – лучший игрок ответных полуфиналов Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Где-то рад Раньери

Дубль в ворота ПСЖ. Вингер Манчестер Сити – лучший игрок ответных полуфиналов Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

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Футболист "Манчестер Сити" Рияд Марез был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. 30-летний алжирец оформил дубль в ответном поединке ½ финала главного клубного европейского турнира против "Пари Сен-Жермен".

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Напомним, также на звание лучшего исполнителя претендовали партнер Мареза и защитник "горожан" Рубен Диаш, а также хавбеки "Челси" Н'Голо Канте и Кай Хавертц.

Напомним, ранее Марез защищал цвета "Гавра" и "Лестер Сити". За "Манчестер Сити" Рияд выступает с 2018 года. "Небесно-голубые" сыграют с лондонским "Челси" в финале Лиги чемпионов 29 мая.

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В статье: Лига чемпионов Манчестер Сити Рияд Марез
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