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Перед полуфиналом Лиги чемпионов Тухель мотивировал игроков Челси просмотром рекламы
А собрал их - как на тактическое занятие
Фото: vbetnews.com
Игроки английского "Челси" накануне ответного матча Лиги чемпионов в Лондоне с мадридским "Реалом" (2:0) посетили необычную тренировку.
Они получили приглашение на дополнительную видеосессию в помещении своей тренировочной базы в Кобхеме. Однако вместо привычной нарезки тактических моментов из игры соперников главный тренер Томас Тухель включил им старую рекламу пива Carlsberg 2011 года, сообщает The Sun.
На экране был кинотеатр и пары, которые покупают билеты. А когда заходят в зал, то видят, что он заполнен грозными байкерами. Свободными остаются лишь несколько мест в центре. Немало пар испугались и ушли из зала. Но были и такие, которые заняли свои места - и они получили от Carlsberg пиво.
Таким образом немецкий тренер использовал старую рекламу, чтобы придать уверенности своим футболистам и призвать их не бояться - даже грозного мадридского "Реала", у которого 13 кубков Лиги чемпионов (Кубка европейских чемпионов).
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