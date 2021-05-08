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ESPN: Финал ЛЧ, вероятно, будет перенесен из Стамбула

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Из-за коронавирусных ограничений

ESPN: Финал ЛЧ, вероятно, будет перенесен из Стамбула

Олександр Приходько

Новина українською

Финал Лиги Чемпионов, вероятно, будет перенесен из Стамбула. Об этом сообщает ESPN.

По информации источников издания, УЕФА оценивает ситуацию после того, как правительство Великобритании накануне включил Турцию в красный список стран.

Напомним, что в финале будут бороться именно две английские команды "Челси" и "Манчестер Сити", поэтому руководство Англии предложило провести матч на территории своей страны. Сейчас УЕФА, ФА и правительство Великобритании обсуждают эту возможность.

На игру кроме футболистов планировало отправиться восемь тысяч фанатов. По прибытии на территорию Великобритании они должны будут пройти обязательный 10-дневный карантин.

Отметим, что уже второй год подряд запланированный финал Лиги Чемпионов на стадионе "Ататюрк" в Стамбуле может не состояться из-за ухудшения коронавирусной ситуации. Прошлый решающий матч ЛЧ сезона 2019/2020 был перенесен в Лиссабон.

Финальный поединок между "Челси" и "Манчестер Сити" состоится 29 мая.

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В статье: Лига чемпионов финал Лиги Чемпионов
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Источник:
ESPN

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Комментарии (7)
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Фанат АПЛ
08.05.2021 в 14:37
Нет,в Англию - это перебор будет. Как в прошлом году можно Португалию или Германию,на худой конец Венгрию,играли уже там.
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0
0
Altruist (Харьков)
08.05.2021 в 14:34
Все это хорошо, но как Англия "заставляет" перенести матч закрыв перелеты в Турцию это как то попахивает. Я бы перенес в европу. Но не в Англию раз так. Германия или Франция подойдет!
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0
0
avatar
kotigorok (Чернігів)
08.05.2021 в 14:32
Хоча би знову в Касапесду не перенесли, як деякі матчі Євро. Ті можуть підкупити кого завгодно.
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+1
-1
oda1979 (Запорожье)
08.05.2021 в 13:23
Да подумаешь.. помрем тысяч на 300-400 больше. Делов то. Рашка подтвердит.
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+3
-2
Кот-Философ (Черкаси)
08.05.2021 в 12:38
Ер доган взагалі знає? не хочете їхати - технічна поразка обом, хай у фіналі грають ПСЖ і Реал
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+1
-4
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
08.05.2021 в 12:42
Ердоган хай локдаун для початку відмінить... Він в ТУреччині значно сильніший, ніж у нас був!
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+6
0
Acsakal (Kharkov)
08.05.2021 в 12:45
Це правда. Знайомі звідти нещодавно приїхали. Кажуть, люди на вулицях усі в масках, і вулиці та дороги майже порожні.
+2
-1


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