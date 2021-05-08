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ESPN: Финал ЛЧ, вероятно, будет перенесен из Стамбула
Из-за коронавирусных ограничений
Олександр Приходько
Финал Лиги Чемпионов, вероятно, будет перенесен из Стамбула. Об этом сообщает ESPN.
По информации источников издания, УЕФА оценивает ситуацию после того, как правительство Великобритании накануне включил Турцию в красный список стран.
Напомним, что в финале будут бороться именно две английские команды "Челси" и "Манчестер Сити", поэтому руководство Англии предложило провести матч на территории своей страны. Сейчас УЕФА, ФА и правительство Великобритании обсуждают эту возможность.
На игру кроме футболистов планировало отправиться восемь тысяч фанатов. По прибытии на территорию Великобритании они должны будут пройти обязательный 10-дневный карантин.
Отметим, что уже второй год подряд запланированный финал Лиги Чемпионов на стадионе "Ататюрк" в Стамбуле может не состояться из-за ухудшения коронавирусной ситуации. Прошлый решающий матч ЛЧ сезона 2019/2020 был перенесен в Лиссабон.
Финальный поединок между "Челси" и "Манчестер Сити" состоится 29 мая.
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