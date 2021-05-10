Найдите хотя бы одно отличие: Footy Headlines опубликовал новый логотип Лиги чемпионов

В этом году в УЕФА должны обновить логотип Лиги чемпионов. Многие болельщики с энтузиазмом ждут редизайн эмблемы турнира, однако авторитетный портал Footy Headlines поспешил разочаровать фанатов.

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Оригинальный культовый логотип ЛЧ, представленный в 1992 году, претерпит лишь незначительных изменений. Визуальное обновление не является революционным и практически полностью схоже с текущей эмблемой, хотя слухи ходили именно о полном редизайне.

Слово "Лига" увеличилось в размере, логотип УЕФА выделили жирным. Шрифт также немного поменяли. По информации источника, масштабного обновления лого стоит ждать в 2024-м году.