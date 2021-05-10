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Найдите хотя бы одно отличие: Footy Headlines опубликовал новый логотип Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Произошла утечка

Найдите хотя бы одно отличие: Footy Headlines опубликовал новый логотип Лиги чемпионов

Footy Headlines

Новина українською

В этом году в УЕФА должны обновить логотип Лиги чемпионов. Многие болельщики с энтузиазмом ждут редизайн эмблемы турнира, однако авторитетный портал Footy Headlines поспешил разочаровать фанатов.

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Оригинальный культовый логотип ЛЧ, представленный в 1992 году, претерпит лишь незначительных изменений. Визуальное обновление не является революционным и практически полностью схоже с текущей эмблемой, хотя слухи ходили именно о полном редизайне.

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Слово "Лига" увеличилось в размере, логотип УЕФА выделили жирным. Шрифт также немного поменяли. По информации источника, масштабного обновления лого стоит ждать в 2024-м году.

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В статье: Лига чемпионов
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Источник:
Footy Headlines

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