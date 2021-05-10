Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Найдите хотя бы одно отличие: Footy Headlines опубликовал новый логотип Лиги чемпионов
Произошла утечка
Footy Headlines
В этом году в УЕФА должны обновить логотип Лиги чемпионов. Многие болельщики с энтузиазмом ждут редизайн эмблемы турнира, однако авторитетный портал Footy Headlines поспешил разочаровать фанатов.
Оригинальный культовый логотип ЛЧ, представленный в 1992 году, претерпит лишь незначительных изменений. Визуальное обновление не является революционным и практически полностью схоже с текущей эмблемой, хотя слухи ходили именно о полном редизайне.
Слово "Лига" увеличилось в размере, логотип УЕФА выделили жирным. Шрифт также немного поменяли. По информации источника, масштабного обновления лого стоит ждать в 2024-м году.
Популярное сейчас
- Трансферные перспективы Ингульца и окончательный выбор Де Дзерби. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- СМИ: Лидер Mиная может перейти в Колос
- Провал Десны, заявление Каштру, крах Ювентуса и неудача ПСЖ. Главные новости за 9 мая
- Великобритания призывает УЕФА перенести финал Лиги чемпионов из Турции
- Сколько зарабатывают футболисты Динамо? Зарплаты в 2021 году - ВИДЕО
- Вне политики. Руслан Малиновский отпраздновал день рождения с Коваленко и Миранчуком. ФОТО