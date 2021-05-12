На финал Лиги чемпионов назначена бригада арбитров

Главным арбитром финального поединка Лиги чемпионов сезона 2020/21 будет Антонио Мигель Матеу Лаос.

44-летний испанец является главным арбитром с 2011 года. Это будет его первый финал в таком статусе - раньше, в 2019 году, он был четвертым судьей в финале ЛЧ "Тоттенхэм" - "Ливерпуль".

В этом сезоне он судил 6 поединков Лиги чемпионов, в частности поединок 1/4 ("Бавария" - "ПСЖ").

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Матеу Лаосу будут помогать соотечественники Пау Себриан Дэвис и Роберто Диас Перес дель Паломар. А еще один испанец Карлос дель Серро Гранде будет четвертым официальным арбитром.

Роль видеоасистентов (ВАР) будут выполнять Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания) с помощниками Хуаном Мартинесом Мунуерой и Сниго Прието Лопесом де Сереном. Команду ВАР дополнит Павел Гил (Польша).

Финал Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Челси" состоится в субботу, 29 мая. Начало в 22:00 по Киеву. А место проведения назвут вскоре.