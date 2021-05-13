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Не в Англии: стало официально известно, где пройдет финал Лиги чемпионов
И не в Турции
ESPN
Решающий поединок главного клубного европейского турнира состоится не в Стамбуле на арене "Ататюрк", как планировалось изначально, а в городе Порту. В УЕФА объявили, что финал пройдет на стадионе "Драгау". Напомним, встречу между "Челси" и "Манчестер Сити" мы увидим 29 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Каждый клуб-финалист получит по 6 тысяч билетов для своих болельщиков.
Как сообщает пресс-служба УЕФА, чиновники приняли такое решение, так как Турция попала в "красный список" Великобритании. Отмечается, что обсуждался вопрос переноса поединка в Англию, однако прийти к консенсусу не удалось.
OFFICIAL: The 2020-21 Champions League final has been moved from Istanbul to Porto.— Squawka News (@SquawkaNews) May 13, 2021
Each club will get 6,000 tickets for fans.
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