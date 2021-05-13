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Не в Англии: стало официально известно, где пройдет финал Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

И не в Турции

Не в Англии: стало официально известно, где пройдет финал Лиги чемпионов

ESPN

Новина українською

Решающий поединок главного клубного европейского турнира состоится не в Стамбуле на арене "Ататюрк", как планировалось изначально, а в городе Порту. В УЕФА объявили, что финал пройдет на стадионе "Драгау". Напомним, встречу между "Челси" и "Манчестер Сити" мы увидим 29 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Каждый клуб-финалист получит по 6 тысяч билетов для своих болельщиков.

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Как сообщает пресс-служба УЕФА, чиновники приняли такое решение, так как Турция попала в "красный список" Великобритании. Отмечается, что обсуждался вопрос переноса поединка в Англию, однако прийти к консенсусу не удалось.

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В статье: Лига чемпионов финал Лиги Чемпионов
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Источник:
UEFA

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Комментарии (2)
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Запорізьке Торпедо (zp)
13.05.2021 в 14:43
в красный список по ковиду, штоле?
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2.dc (Николаев)
13.05.2021 в 14:15
Какие-то странные дела в футболе творятся. У Англии вдруг оказался свой собственный "черный" список. Давеча и СбУ оказалась в ковид-списке какого-то Швейцарского уездного лекаря. И все, футбол на том кончился, списки главные, они рулят ... (
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