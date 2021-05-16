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Шахтер будет сеяным в обоих раундах квалификации Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Де Дзерби будет легче

Шахтер будет сеяным в обоих раундах квалификации Лиги чемпионов

Фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Сразу после выхода "Шахтера" в квалификацию Лиги чемпионов было понятно, что на первом этапе, - третий раунд отбора, путь представителей лиг, - дончане будут сеяными. А вот по плей-офф оставались вопросы. "Шахтер" мог оказаться вне посева, если бы в квалификацию Лиги чемпионов пробились "Порту" и ПСЖ, а МЮ не выиграл бы текущую Лигу Европы.

Однако это условие уже не осуществится. Вчера "Порту" победил в 33-м туре чемпионата Португалии и гарантировал себе прямое место в группе Лиги чемпионов. В квалификации от Португалии сыграет "Бенфика", которая не влияет на позицию "Шахтера" при посеве.

Среди потенциальных соперников "горняков" пока известны только два имена – "Галатасарай" и "Селтик". Квалификации Лиги чемпионов состоится в августе. Поражение на любом из раундов отправит "Шахтер" в группу Лиги Европы.

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В статье: Таблица коэффициентов
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.05.2021 в 12:44
Норм
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Spokoyno (Киев)
16.05.2021 в 12:36
От і перша "перемога заклятих" Уявляєте, що було з Зорею... Послаблена проти сіяних! Утім це не спрощує завдання з Шахтаря... Бо саме на них та Динамо тримається рейтинг України!
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