Шахтер будет сеяным в обоих раундах квалификации Лиги чемпионов

Сразу после выхода "Шахтера" в квалификацию Лиги чемпионов было понятно, что на первом этапе, - третий раунд отбора, путь представителей лиг, - дончане будут сеяными. А вот по плей-офф оставались вопросы. "Шахтер" мог оказаться вне посева, если бы в квалификацию Лиги чемпионов пробились "Порту" и ПСЖ, а МЮ не выиграл бы текущую Лигу Европы.

Однако это условие уже не осуществится. Вчера "Порту" победил в 33-м туре чемпионата Португалии и гарантировал себе прямое место в группе Лиги чемпионов. В квалификации от Португалии сыграет "Бенфика", которая не влияет на позицию "Шахтера" при посеве.

Среди потенциальных соперников "горняков" пока известны только два имена – "Галатасарай" и "Селтик". Квалификации Лиги чемпионов состоится в августе. Поражение на любом из раундов отправит "Шахтер" в группу Лиги Европы.