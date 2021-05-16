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Шахтер будет сеяным в обоих раундах квалификации Лиги чемпионов
Де Дзерби будет легче
Фото - Олександр Приходько
Сразу после выхода "Шахтера" в квалификацию Лиги чемпионов было понятно, что на первом этапе, - третий раунд отбора, путь представителей лиг, - дончане будут сеяными. А вот по плей-офф оставались вопросы. "Шахтер" мог оказаться вне посева, если бы в квалификацию Лиги чемпионов пробились "Порту" и ПСЖ, а МЮ не выиграл бы текущую Лигу Европы.
Однако это условие уже не осуществится. Вчера "Порту" победил в 33-м туре чемпионата Португалии и гарантировал себе прямое место в группе Лиги чемпионов. В квалификации от Португалии сыграет "Бенфика", которая не влияет на позицию "Шахтера" при посеве.
Среди потенциальных соперников "горняков" пока известны только два имена – "Галатасарай" и "Селтик". Квалификации Лиги чемпионов состоится в августе. Поражение на любом из раундов отправит "Шахтер" в группу Лиги Европы.
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