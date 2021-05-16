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Урок для команды Кумана или ответ за Тухелем. Барса громит Челси в финале женской ЛЧ

Лига Чемпионов
(2 голосов)

"Сине-гранатовые" забили четыре и отстояли на ноль

Урок для команды Кумана или ответ за Тухелем. Барса громит Челси в финале женской ЛЧ

FC Barcelona Femení

Новина українською

Сегодня, 16-го мая прошел женский финал Лиги чемпионов между лондонским "Челси" и каталонской "Барселоной".

"Блауграна" уверенно разобралась с "пенсионерами" и сделала результат за 36 минут, забив четыре гола. Особенно курьезным вышел первый мяч в этой встрече - лондонцы начудили в своей штрафной и привезли гол в свои ворота.

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В статье: Барселона Челси (Лондон) женская Лига чемпионов
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