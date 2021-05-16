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Урок для команды Кумана или ответ за Тухелем. Барса громит Челси в финале женской ЛЧ
"Сине-гранатовые" забили четыре и отстояли на ноль
FC Barcelona Femení
Сегодня, 16-го мая прошел женский финал Лиги чемпионов между лондонским "Челси" и каталонской "Барселоной".
⏰ FINAAAAAAL!— FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) May 16, 2021
⚔ #ChelseaBarça (0-4)
⚽ Leupolz (p. p.), Alexia (p), Aitana i Graham
???? SOM CAMPIONES D'EUROPA!! CHAMPIONS!! ????
???? @stanleytools
????❤ #ForçaBarça pic.twitter.com/yqR27qstoI
"Блауграна" уверенно разобралась с "пенсионерами" и сделала результат за 36 минут, забив четыре гола. Особенно курьезным вышел первый мяч в этой встрече - лондонцы начудили в своей штрафной и привезли гол в свои ворота.
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