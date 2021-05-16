Урок для команды Кумана или ответ за Тухелем. Барса громит Челси в финале женской ЛЧ

Сегодня, 16-го мая прошел женский финал Лиги чемпионов между лондонским "Челси" и каталонской "Барселоной".

"Блауграна" уверенно разобралась с "пенсионерами" и сделала результат за 36 минут, забив четыре гола. Особенно курьезным вышел первый мяч в этой встрече - лондонцы начудили в своей штрафной и привезли гол в свои ворота.