Шевченко: В финале Лиги чемпионов буду болеть за Челси

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, какую команду будет поддерживать в финале Лиги чемпионов.

– За кого будете болеть в финале ЛЧ – за Зинченко или "Челси"?

– И за Зинченко, и за "Челси". Вы меня в такое положение поставили, что мне даже тяжело ответить. Вничью, к сожалению, они сыграть не смогут.

"Челси" – это близкий клуб для меня. Все три клуба, в которых я играл – в моем сердце. Поэтому все-таки буду болеть за "Челси", – сказал Шевченко.

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Челси" состоится 29 мая в Порту. Начало - в 22:00 (по киевскому времени).