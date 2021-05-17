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Шевченко: В финале Лиги чемпионов буду болеть за Челси
Игра состоится 29 мая
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, какую команду будет поддерживать в финале Лиги чемпионов.
– За кого будете болеть в финале ЛЧ – за Зинченко или "Челси"?
– И за Зинченко, и за "Челси". Вы меня в такое положение поставили, что мне даже тяжело ответить. Вничью, к сожалению, они сыграть не смогут.
"Челси" – это близкий клуб для меня. Все три клуба, в которых я играл – в моем сердце. Поэтому все-таки буду болеть за "Челси", – сказал Шевченко.
Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Челси" состоится 29 мая в Порту. Начало - в 22:00 (по киевскому времени).
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