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Шевченко рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Трудный выбор

Шевченко рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов

Новина українською

29 мая состоится финал Лиги чемпионов 2020/2021, в котором сразятся "Челси" и "Манчестер Сити".

Экс-игрок "Челси", а также наставник сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопрос о том, кого будет поддерживать в финале.

"Я буду и за Зинченко, и за Челси. Вы меня в такое положение поставили, что мне тяжело ответить. Вничью же они, к сожалению, сыграть не смогут. Но "Челси" близкий для меня клуб, все три клуба, где я играл, в моем сердце. Поэтому я все-таки буду болеть за "Челси", - сказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Челси (Лондон) Манчестер Сити
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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balamyt (Boston)
17.05.2021 в 17:27
Ну это по крайней мере честно ..Все таки он за Челси играл
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