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Шевченко рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов
Трудный выбор
29 мая состоится финал Лиги чемпионов 2020/2021, в котором сразятся "Челси" и "Манчестер Сити".
Экс-игрок "Челси", а также наставник
"Я буду и за Зинченко, и за Челси. Вы меня в такое положение поставили, что мне тяжело ответить. Вничью же они, к сожалению, сыграть не смогут. Но "Челси" близкий для меня клуб, все три клуба, где я играл, в моем сердце. Поэтому я все-таки буду болеть за "Челси", - сказал Шевченко.
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