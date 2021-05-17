Шевченко рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов

29 мая состоится финал Лиги чемпионов 2020/2021, в котором сразятся "Челси" и "Манчестер Сити".

Экс-игрок "Челси", а также наставник сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопрос о том, кого будет поддерживать в финале.

"Я буду и за Зинченко, и за Челси. Вы меня в такое положение поставили, что мне тяжело ответить. Вничью же они, к сожалению, сыграть не смогут. Но "Челси" близкий для меня клуб, все три клуба, где я играл, в моем сердце. Поэтому я все-таки буду болеть за "Челси", - сказал Шевченко.