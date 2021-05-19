Ференцварош Сергея Реброва будет в посеве только на первом этапе квалификации Лиги чемпионов

Чемпионат Венгрии, как и в прошлом году, выиграл "Ференцварош" украинского тренера Сергея Реброва, поэтому в новом сезоне он снова начнет свой путь в Лиге чемпионов.

Низкий рейтинг Венгрии в Таблице коэффициентов обуславливает ранний старт чемпиона этой страны – с первого квалификационного этапа (четыре соперника на пути в группу Лиги чемпионов). А вот личный рейтинг клуба способствует тому, что "Фради" будут в посеве в первом квалификационном раунде. Но будут вне посева в каждом следующем раунде. Правда, схема предусматривает, что в случае победы над высокорейтинговым соперником менее рейтинговый клуб получает его рейтинг при жеребьевке следующего раунда.

В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов "Ференцварош" может встретиться с такими соперниками как "Рига", ХИК, "Шахтер" (Солигорск), "Шемрок Роверс", "Коннас Кей", "Рейкьявик", "Будё-Глимт", "Хамрун Спартакс" и другие.

Второй квалификационный раунд предусматривает более сложных соперников: "Динамо" (Загреб), "Славия", "Олимпиакос", "Янг Бойз", "Црвена Звезда", "Лудогорец", "Мальме", "Клуж" и другие.

Также не лишним будет заметить, что теоретически "Ференцварош" может быть в списке потенциальных соперников "Зари" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы – если проиграет во втором раунде квалификации Лиги чемпионов и понизится до третьего / четвертого приоритета Лиги Европы. Также напомним, что ходят слухи о возможном уходе Сергея Реброва из "Ференцвароша".

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