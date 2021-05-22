Акценты. Суперлига, которой не было

Если бы я просто хотел бы заклеймить позором попытку убить футбол (как, ни много ни мало, ее принято квалифицировать), я бы назвал статью "Трест, который лопнул". Или "Путч, который пукнул". Но об этом уже не писал только ленивый. Здесь речь пойдет не об этом.

У несостоявшейся Суперлиги действительно были общие черты с печально известным ГКЧП. Прежде всего, эта самая несостоятельность и скоропостижность. Но, если попытка спасти СССР чрезвычайными мерами ушла в историю, то я бы не спешил говорить то же самое об идее футбольной Суперлиги. Уж больно привлекательна она для денежных мешков.

И не только для них.

Честно предупреждаю о том, что не намерен изучать экономические и юридические аспекты проблемы. Всегда выступаю от имени обычного любителя футбола и сейчас выскажусь с точки зрения зрителя, которого привлекает собственно игра и которому интересна исключительно ее спортивная составляющая.

А если смотреть сюда, то, считаю, в происходящем виноват сам УЕФА. И все могло бы быть совсем не так, если только сам себе не враг. Точнее говоря, если бы футбольная организация руководствовалась футбольными же интересами и элементарной логикой.

Все началось с реформирования европейских клубных турниров – в угоду сильным и богатым, которые уже тогда угрожали сепаратным соревнованием для себя любимых. Фактически, той же Суперлигой. УЕФА пошел у них на поводу и с тех пор стал заложником порочной системы под девизом: чтобы волки были сыты и овцы целы. Но так не бывает, или бывает временно.

Напомню, что почти до конца прошлого века успешно функционировала достаточно привлекательная, а главное – абсолютно логичная модель еврокубков. Все победители национальных чемпионатов играли в Кубке чемпионов, обладатели кубков – в Кубке кубков, а призеры – в Кубке УЕФА. Все и всегда играли по системе плей-офф.

Уязвимым звеном этого, казалось бы, стройного и бесперебойного механизма стал Кубок УЕФА. Трансформированный в данное состязание из Кубка ярмарок полвека назад, вместо того чтобы получить четкую логическую концепцию (каждую страну представляют только серебряный и бронзовый призеры – что, казалось бы, напрашивалось), он развивался, по сути, вкривь и вкось.

Большинство стран действительно были представлены обоими призерами, но это не было обязательным правилом. А когда всех таки-причесали под одну гребенку, то изначально был заложен принцип неравенства – благодаря тому самому рейтингу, на который нынче у нас принято молиться. Сделано это было в интересах так называемых топ-чемпионатов.

То есть, вместо того чтобы каждую страну в Европе представляли лучшие – те, кто добился медалей или кубков – одни теперь могли выставлять в Кубке УЕФА лишь вице-чемпиона, зато другим было позволено заявлять сюда вдобавок и совсем даже не призеров. Одному бублик, другому дырка от бублика – вот вам и вся демократическая республика!



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С течением времени этот некогда сильный и самодостаточный турнир (а многие считали его даже покруче Кубка чемпионов) все более размывался. Как в братскую могилку, сюда сбросили всех бывших участников упраздненного Кубка кубков (уже по определению, наименее сильного), а когда Кубок УЕФА превратился в Лигу Европы, он окончательно утратил свое былое значение.

Поскольку тут радостно месились уже и откровенные середняки топ-лиг, а весной сюда же сливались (если по сути и по спортивному принципу) и неудачники Лиги чемпионов. Турнир второго сорта разлился в такую сладкую лужу и жижу, что уже назрела необходимость в турнире третьего сорта – стартующей в этом году Лиге конференций. Зачем все было так усложнять?

Вопрос, конечно, риторический. И ответ на него, уверен, знают почти все авторы комментариев к статье. Но я обещал не касаться экономики – я говорю с вами о спорте.

Вернемся к турниру первого сорта. Лига чемпионов была создана в конце прошлого века как раз для того чтобы ублажить сторонников идеи Суперлиги. Чего хотели сильные мира сего? Больше играть между собой и как можно меньше – с остальными. Как зритель, я их понимаю: это выглядит весьма заманчивой перспективой. Вопрос лишь в том, как воплотить ее в жизнь.

Что сделал УЕФА? Тридцать лет назад, идя навстречу пожеланиям элитной публики, он начал реформировать Кубок чемпионов. Тогда, в начале славных дел, все было достаточно просто и логично. После стадии 1/8 финала восьмерка сильнейших была объявлена Лигой чемпионов. Они играли между собой чаще: ввели групповые турниры. Лед тронулся, и придраться было не к чему.

Лига была сформирована по спортивному принципу – не рейтинги-шмейтинги, не былые заслуги за энное количество лет, а конкретный отбор в конкретном сезоне. Так или иначе, но были основания считать их лучшими из чемпионов, которые достойны своего отдельного соревнования – эдакой верхушки футбольной пирамиды, звезды на новогодней елке.

Это действительно была Лига чемпионов. Как прообраз настоящей, а не надуманной и притянутой за уши к толстым кошелькам футбольной европейской Суперлиги. Но и не ее профанации – когда к едва начавшим насыщаться волкам подгоняют все новые отары овец. В надежде на добрососедские отношения. Сильные хотели не этого.



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Тогда, тридцать лет назад, у УЕФА был блестящий шанс учредить новый турнир, который действительно стал бы украшением всего футбольного мира. Вместо этого мы получили разросшийся до невероятных размеров конгломерат под названием Лига чемпионов, в котором успешно играют команды, даже не являющиеся призерами в своих чемпионатах.

При этом из года в год мы наблюдаем одну и ту же картину. Осень уходит на убой овец. За редким исключением, в плей-офф выходят одни и те же лица. Во всяком случае, трудно себе представить его без лидеров топ-чемпионатов, а почти любой пришелец "извне" воспринимается как сюрприз.

В течение целой половины сезона мы следим за увлекательным процессом определения двух из четырех в группах. При том, что зачастую эти двое известны заранее. Не надоело? Скажу честно: меня осенью интересуют только матчи с участием наших клубов. Лига чемпионов, как таковая, для меня начинается с плей-офф.

Возьмем свежий пример. В текущем розыгрыше в число 16 участников плей-офф не попали лишь две из ожидавшихся там команд – "Интер" и МЮ. Но и заменили их представители топовой Бундеслиги. Таковы современные реалии. И лично я предпочел бы Суперлигу, в которой неизменный интерес вызывал бы каждый тур. При условии соблюдения спортивного принципа.

Я вас умоляю, не спешите заводить этот вселенский плач по убиенному футболу. Мы говорим не о Лиге Толстых Кошельков – о том, что это уродливое явление породил фактически сам УЕФА. Когда, вместо того чтобы возглавить процесс создания подлинной Лиги чемпионов, предпочел качеству количество. Или, грубо говоря, спорту – деньги.

И теперь победить это зло может лишь еще большее бабло.

Какой могла быть настоящая Лига чемпионов (или, если угодно, та же Суперлига)?

Вернемся на 30 лет назад. Итак, есть восьмерка сильнейших европейских чемпионов. Если бы этим занимался я, то непременно ввел бы уже в том сезоне принцип рассеивания на предыдущих этапах Кубка чемпионов – дабы в число восьми попали действительно сильнейшие. Далее четверо из них, показавшие худшие результаты в своих группах, выбывают из Лиги чемпионов.

Только так – пан или пропал. Таким образом, мы имеем спортивный интерес и 50-процентную ротацию. Но четверо лучших остаются в Лиге, независимо от своих результатов в национальном чемпионате. Если же у них на родине отбирают чемпионство, то новый чемпион страны (и только он!) получает путевку в Кубок чемпионов, который теперь является отборочным для Суперлиги.

Четверкой новичков Суперлиги станут полуфиналисты нового Кубка чемпионов. Сам Кубок, хоть и неизбежно потерявший в престижности, естественно, вручается победителю финального матча. В любом случае, это было бы куда ценнее нынешнего трофея Лиги Европы. А Кубок УЕФА, в старом формате и только с призерами чемпионатов, даже сравнивать глупо с Лигой конференций.

Да и Кубок кубков, нами столь любимый, ничего бы не потерял. Как потеряли мы – после его ликвидации.



Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Идеальный формат Суперлиги, по мне, чрезвычайно прост. Восемь команд играют между собой в два круга с разъездами. Затем определяется четверка на выход с вещами. Тут возможны варианты, для пущего интересу: двух последних заменяют финалисты КЕЧ, а предпоследние могут играть переходные плей-офф с полуфиналистами КЕЧ.

Четверка же лучших команд Суперлиги определяет сильнейший клуб Европы по системе плей-офф: первое место, по итогам регулярного турнира, играет с четвертым; второе – с третьим. Команда, занявшая более высокую позицию, получает право играть первый матч полуфинала на выезде (или по ее выбору). Таким образом, турнирное значение имеют почти все итоговые места.

Таким образом, финалисты Суперлиги провели бы в течение сезона 17 матчей. Это столько, сколько сейчас играют финалисты Лиги Европы плюс условный раунд квалификации. Естественно, играя посреди недели – в стандартное еврокубковое время.

Но все это – если заботиться о качестве игры и ее почитателях. Разумеется, с оглядкой на богатые клубы – от этого никуда, к сожалению, не деться. Однако именно так можно было учесть интересы и тех, и этих. Вместо этого со временем мы получили раздувшуюся до посинения Лигу чемпионов и примкнувших к ней прихлебателей.

Доходит уже до абсурда. УЕФА закусил удила и мчится, не разбирая дороги – исключительно в сторону увеличения и расширения. Как, впрочем, и ФИФА. Так не они ли убивают футбол, на самом деле? Одна швейцарская система, изначально чуждое спортивным играм изобретение шахматистов, чего стоит? Сколько из нас вообще даст себе труд в ней разобраться? Оно нам надо?

Еще раз. Описанная модель Суперлиги, на мой взгляд, оптимально подходила европейскому футболу тогда – 30 лет назад. И только с учетом возникших проблем. Вполне возможно, что и она претерпела бы определенные изменения с течением времени. К примеру, число участников постепенно могло бы вырасти вдвое. И некоторые представляли бы одну и ту же страну.

Но, в любом случае, они попадали бы туда чемпионами. Либо оставались бы там, доказывая это право в споре с сильнейшими.

В одном уверен. Количество вероятных телодвижений в сторону создания альтернативной лиги существенно уменьшилось бы. А так, очень похоже на то, что мы еще услышим о Суперлиге – в том или ином виде. Юристы уже шустрят вовсю. И когда за ними стоят большие деньги, они способны творить настоящие чудеса.

Может, и не к месту, но вспомнилось "дело Босмана – Симутенкова", после которого понятие "легионер" в Евросоюзе потеряло практический смысл. А ведь там не было таких денег. И тем не менее, в результате лицо клубного футбола в Европе изменилось до неузнаваемости. И стала возможна ситуация, когда в составе английского клуба на поле выходит лишь один англичанин.

Это я к тому, что не спешите отпевать Суперлигу – не зря бьют в колокола в той же Англии. Но если даже она когда-нибудь восторжествует, увы, это уже будет не та Суперлига, которая могла бы появиться на свет и благоденствовать под эгидой УЕФА. Это был бы сон, волшебный сон. Каждый был бы просто чемпион… А не толстосум без должного статуса.

И не говорите о том, что футбол убивают именно они. Скорее они его добивают с подачи чиновников.