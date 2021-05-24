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Хуже, чем в прошлом году. Стало известно, в какую корзину ЛЧ попадет Шахтер в случае успеха в квалификации
Будут непростые соперники
Олександр Приходько
С завершением большинства национальных чемпионатов стала известна картина посева следующей Лиги чемпионов. В частности, определилась корзина, из которой в случае успешного преодоления квалификации будет сеяться "Шахтер" при жеребьевке групп.
В прошлом году "горняки" были во второй корзине, а в этом году личного рейтинга "горнякам" для этого не хватит. Если дончане преодолеют отбор, то будут посеяны в группе из третьей корзины. Сейчас они занимают второе место в списке восьми команд третьей корзины (после "Аякса") и шансов подняться во вторую корзину нет.
Если "Шахтер" пройдет в группу Лиги чемпионов, его соперниками там точно не будут "Аякс", "Лейпциг", "Зальцбург", "Бенфика" и "Аталанта". С первой корзины соперниками могут быть "Атлетико", "Бавария", "Манчестер Сити", "Интер", "Лилль", "Спортинг". С второй – "Реал", "Барселона", "Севилья", "Ливерпуль", "Ювентус", ПСЖ. С четвертой – "Динамо" (Загреб), "Славия", "Милан", "Вольфсбург". Остальные потенциальные соперников определятся чуть позже.
Добавим, что свой путь в новой Лиге чемпионов "Шахтер" начнет с третьего квалификационного раунда пути представителей лиг (два соперника до группы Лиги чемпионов). В квалификации "горняки" будут сеяными на каждом из этапов. Среди потенциальных соперников в отборе пока известны несколько имен – "Генк", ПСВ, возможно, "Монако". Полный список потенциальных соперников "Шахтера" определится чуть позже.
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