  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Наставник Челси сообщил о травмированных Канте и Мэнди перед финалом Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наставник Челси сообщил о травмированных Канте и Мэнди перед финалом Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Кто сыграет?

Наставник Челси сообщил о травмированных Канте и Мэнди перед финалом Лиги чемпионов

Фото: twitter.com/chelseafc

Новина українською

Главный тренер "Челси" Томас Тухель рассказал о состоянии здоровья вратаря Эдуара Мэнди и полузащитника нгола Канте.

Мэнди получил повреждение 23 мая в игре АПЛ с "Астон Виллой" (1:2) и был заменен в перерыве. Канте - из-за травмы, полученной 18 мая в игре с "Лестером" (2:1), не доиграл ту встречу. А матч с "Виллой" пропустил.

По Канте ситуация не изменилась в том плане, что мы по-прежнему рассчитываем, что он вернется к тренировкам в среду. Выглядит он хорошо, надеюсь, что к субботе все так и останется.

Читайте такжеТухель после поражения от Астон Виллы: Приедем на финал ЛЧ с большой уверенностью

По Менди мы сохраняем надежду, что он тоже в среду приступит к тренировкам. Он добился большого прогресса в устранении боли. И это, конечно, хорошо. Но мы ждем дальнейшей информации в среду. Надеемся, что он вернется.

В финале сыграет Эду, если будет готов. У него будет возможность подтвердить, что он в форме. Если же он не сможет сыграть, естественно, мы не будем рисковать, у нас серьезная конкуренция, и вместо него получится Кэпа, - цитирует Тухеля аналитик по вопросам спортивных травм Бен Диннер.

В финале Лиги чемпионов Челси в английской дуэли 29 мая встретится с Манчестер Сити.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Томас Тухель Челси (Лондон) Манчестер Сити Н'Голо Канте Кепа Аррисабалага Эдуар Менди
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...