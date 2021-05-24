Наставник Челси сообщил о травмированных Канте и Мэнди перед финалом Лиги чемпионов

Главный тренер "Челси" Томас Тухель рассказал о состоянии здоровья вратаря Эдуара Мэнди и полузащитника нгола Канте.

Мэнди получил повреждение 23 мая в игре АПЛ с "Астон Виллой" (1:2) и был заменен в перерыве. Канте - из-за травмы, полученной 18 мая в игре с "Лестером" (2:1), не доиграл ту встречу. А матч с "Виллой" пропустил.

По Канте ситуация не изменилась в том плане, что мы по-прежнему рассчитываем, что он вернется к тренировкам в среду. Выглядит он хорошо, надеюсь, что к субботе все так и останется.