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Наставник Челси сообщил о травмированных Канте и Мэнди перед финалом Лиги чемпионов
Кто сыграет?
Фото: twitter.com/chelseafc
Главный тренер "Челси" Томас Тухель рассказал о состоянии здоровья вратаря Эдуара Мэнди и полузащитника нгола Канте.
Мэнди получил повреждение 23 мая в игре АПЛ с "Астон Виллой" (1:2) и был заменен в перерыве. Канте - из-за травмы, полученной 18 мая в игре с "Лестером" (2:1), не доиграл ту встречу. А матч с "Виллой" пропустил.
По Канте ситуация не изменилась в том плане, что мы по-прежнему рассчитываем, что он вернется к тренировкам в среду. Выглядит он хорошо, надеюсь, что к субботе все так и останется.
По Менди мы сохраняем надежду, что он тоже в среду приступит к тренировкам. Он добился большого прогресса в устранении боли. И это, конечно, хорошо. Но мы ждем дальнейшей информации в среду. Надеемся, что он вернется.
В финале сыграет Эду, если будет готов. У него будет возможность подтвердить, что он в форме. Если же он не сможет сыграть, естественно, мы не будем рисковать, у нас серьезная конкуренция, и вместо него получится Кэпа, - цитирует Тухеля аналитик по вопросам спортивных травм Бен Диннер.
В финале Лиги чемпионов Челси в английской дуэли 29 мая встретится с Манчестер Сити.
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