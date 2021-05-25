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Известны все потенциальные соперники Шахтера в квалификации ЛЧ. Но важен результат финала Лиги Европы
Лучше, наверное, что финал выиграл МЮ
Фото - Олександр Приходько
Вчера, 24-го мая, состоялись последние матчи чемпионата Дании, и сформировалась картина потенциальных соперников вице-чемпиона Украины в квалификации Лиги чемпионов.
Напомним, "Шахтер" стартует с третьего раунда отбора и на пути в группу должен будет пройти двух соперников. На каждом из этапов отбора "горняки" будут сеяными.
Также важно отметить, что на список потенциальных соперников "Шахтера" в квалификации Лиги чемпионов прямо влияет результат финала Лиги Европы между МЮ и "Вильярреалом".
Если финал выиграет "Вильярреал"
Потенциальными соперниками "Шахтера" в третьем раунде квалификации будут "Генк" (Бельгия), ПСВ (Нидерланды), "Спарта" (Чехия). Также в списке "не сеяных" команд этого раунда находится московский "Спартак", но из-за войны, развязанной Россией на территории Украины, наши клубы с клубами страны-агрессора не встречаются.
В раунде плей-офф потенцинимы соперниками будут "Монако" (Франция) и "Селтик" (Шотландия).
Если финал выиграет МЮ
Если финал Лиги Европы выиграет МЮ, произойдут изменения в сетке посева. Ведь тогда победитель Лиги Европы пройдет в группу Лиги чемпионов по национальной квоте, поэтому в групповом этапе ЛЧ освободится одно место. Его займет "Монако" (бронзовый призер пятой страны Таблицы коэффициентов), а вице-чемпионы десятой и одиннадцатой стран Таблицы коэффициентов (Нидерланды и Турция) стартуют не со второго квалификационного раунда, а с третьего.
Тогда список потенциальных соперников "Шахтера" будет таким:
В третьем раунде – ПСВ (Нидерланды), "Спарта" (Чехия), "Галатасарай" (Турция); в раунде плей-офф – "Селтик" (Шотландия), "Генк" (Бельгия).
Отметим также, что список потенциальных соперников формируется по схеме, когда каждый раунд проходит более рейтинговая команда. Поэтому фактически в списке потенциальных противников могут быть изменения.
Если "Шахтер" пройдет в групповой этап Лиги чемпионов, то будет в третьей корзине. Поражение на любом раунде квалификации Лиги чемпионов отправит "горняков" в группу Лиги Европы (первая корзина посева).
Матчи квалификации Лиги чемпионов запланированы на август.
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