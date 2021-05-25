Шевчук: Ахметов сказал, что если мы будем играть как дровосеки, то не будем играть на новой Донбасс-Арене

В понедельник 24 мая Шахтер отпраздновал свое 85-летие. Экс-футболист "горняков" Вячеслав Шевчук поделился своими воспоминаниями о временах, когда защищал цвета донецкой команды.

"Безусловно, клуб ставил задачу выйти в Лигу Чемпионов и для нас это был какой-то шок. Никто из игроков не ожидал, что нам удастся зайти в Лигу Чемпионов. На тот момент этот турнир был очень сильный. Тогда лондонский Арсенал был по уровню сопоставим с мадридским Реалом, который не так давно выигрывал три Лиги Чемпионов подряд. Там что не имя, то легенда: Диксон, Симен, Анри, Вильтор, Лужный. Я был капитаном молодежной сборной, а Лужный - национальной. И мы тогда познакомились накануне матча и договорились обменяться футболками.

За 20 минут до начала матча шел ливень, газон был идеальный, но никого не было на трибунах. Мы думали, что никто не придет на игру. Но когда мы вышли с раздевалки на поле, не было ни одного пустого места на трибунах. Счет был 2:2 и на 94 минуте Мартин Киоун нам забивает мяч после стандарта. Конечно, настроение тогда упало. Но матч был сумасшедший и мы тогда показали хорошую игру. 2000 год - это был startup для Шахтера в европейском футболе.

У нас как-то был период, когда мы играли на РСК Олимпийский еще и вот-вот должно произойти открытие "Донбасс Арены". И был период, когда мы ужасно играли. И однажды к нам пришел Ринат Леонидович и говорил, что если мы будем играть как дровосеки, мы не будем играть на новом стадионе. Главное - показывать хорошую игру и тогда будет результат. После его слов все сразу поменялось и мы начали давать результат. "Донбасс Арена" строилась с большой любовью", - сказал Шевчук.