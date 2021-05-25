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Деметрадзе: Мой промах в пустые ворота МЮ, наверное, во все курьезные нарезки попал

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Дело было в далеком 2000-м

Деметрадзе: Мой промах в пустые ворота МЮ, наверное, во все курьезные нарезки попал

Новина українською

Экс-игрок Динамо Георгий Деметрадзе поделился воспоминаниями о периоде карьеры в киевском клубе.

- Что в первую очередь вспоминаете о киевском Динамо ?

- Лобановского, Лигу чемпионов, очень сильную команду. Золотые времена! Я ждал матчей Лиги чемпионов. Это была самая сильная мотивация – для футболиста, команды, болельщиков. И мы очень достойно играли в Лиге чемпионов, набирали по 10 очков в группе с Реалом и Баварией .

- Каладзе и Деметрадзе забивают Баварии, а матч комментирует Котэ Махарадзе. Это не грузинская сказка, а реальность…

- Махарадзе перед игрой сказал, что 2:0 Киев победит, а мячи забьют Деметрадзе и Каладзе. Он что-то знал. Очень приятно было. Однако мне более памятен матч с Андерлехтом , когда 4:0 бельгийцев в Киеве раскатали. Победили 26 сентября, в день моего рождения. И я забиваю два мяча.

- Оба уже на 90-й минуте.

- Да. 3:0, 4:0. Но какая же это радость, на всю жизнь.

- Как вы не попали в пустые ворота в Манчестере?

- Даже вспоминать не хочу. Этот промах, наверное, во все курьезные нарезки попал. Нельзя думать перед пустыми воротами, что ты 100% забьешь. Пока мяч не окажется в сетке, нельзя праздновать. А я уже видел мяч в сетке.

- Как Лобановский отреагировал?

- Особо никак. Для нас этот гол ничего не значил, а вот для Манчестер Юнайтед это стало трагедией бы. ПСВ вместо них вышел бы. Тогда вообще удивительная ситуация сложилась. Андерлехт же, который мы 4:0 обыграли, занял первое место. А я простил Манчестер Юнайтед, действующего обладателя Лиги чемпионов. Не команда, а сборище звезд – Бекхэм, Кин, Скоулз, Гиггз, братья Невиллы, впереди Йорк с Коулом, в воротах Фабьен Бартез. Манчестер Юнайтед тогда был одной из лучших команд мира. У них слаженная игра была во всех линиях - защите, полузащите, нападении. Очень сбалансированная команд, физически сильная. Мы с ними должны были два раза вничью сыграть, если бы я забил. Дома 0:0 сыграли, моменты имели.

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В статье: Динамо (Киев) Георгий Деметрадзе
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Комментарии (2)
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Ol-g (Одесса)
25.05.2021 в 22:33
Лобановский тогда строго: «А Деметрадзе я сказал, что такие моменты нужно реализовывать».
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rivnenskyi (Рівне)
25.05.2021 в 22:24
Нічого там вже такого немає - котив в ближній, трішечки не влучив. Не в аут ж вибив.
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