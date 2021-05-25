За какие деньги будут соревноваться клубы в следующем сезоне ЛЧ - от группового этапа до финала

Известны суммы призовых, которые клубы получат за участие в Лиге чемпионов в сезоне 2021/22.

Общая сумма призовых составит 2,032 миллиарда евро. Любая команда, попавшая в групповой этап турнира получит 15,64 миллиона евро - на 390 000 евро больше, чем в этом сезоне, сообщает L'Equipe.

Каждая победа на групповом этапе будет вознаграждена 2,8 миллиона евро (на 100 000 больше, чем в этом сезоне), ничья принесет 930 000 евро (+30 000 евро).

Читайте также Босс Баварии дал оценку реформе ЛЧ и Суперлиге - какими должны быть реальные изменения

Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов принесет 9,6 миллиона евро (+100 000 евро), в 1/4 - 10,6 миллиона евро (+100 000 евро), в 1/2 - 12,5 миллиона евро (+500 000 евро), в финал - 15,5 миллиона евро (500 000 евро).

Победитель турнира получит еще 20 млн евро (19 000 000 в этом сезоне).

Кроме того, возрастут выплаты за место в клубном рейтинге УЕФА (с 585 до 600,6 миллиона евро на все клубы) и выплаты за ценность ТВ-рынка каждой страны (market pool) - с 292 до 300,3 миллиона евро.