УЕФА рассмотрит возможность отмены правила выездного гола

УЕФА изучит возможность отмены правила выездного гола для европейских турниров.

Как пишет The Times, в Европе все чаще слышны голоса как болельщиков, так и экспертов, что это правило устарело, а фактор чужого поля уже не имеет решающего значения в двухматчевых противостояниях.

Именно поэтому 28 мая УЕФА рассмотрит вопрос на заседании специального комитета. Если это предложение получит достаточную поддержку, то УЕФА начнет процесс изменения этого правила.

Напомним, что правило выездного гола действует с 1965 года. Оно работает в еврокубках и гласит, что в двухматчевом противостоянии при равном счете преимущество имеет команда, которая забила больше голов на выезде.