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УЕФА рассмотрит возможность отмены правила выездного гола

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Все чаще слышны голоса, что данное правило морально устарело

УЕФА рассмотрит возможность отмены правила выездного гола

UEFA

Новина українською

УЕФА изучит возможность отмены правила выездного гола для европейских турниров.

Как пишет The Times, в Европе все чаще слышны голоса как болельщиков, так и экспертов, что это правило устарело, а фактор чужого поля уже не имеет решающего значения в двухматчевых противостояниях.

Именно поэтому 28 мая УЕФА рассмотрит вопрос на заседании специального комитета. Если это предложение получит достаточную поддержку, то УЕФА начнет процесс изменения этого правила.

Напомним, что правило выездного гола действует с 1965 года. Оно работает в еврокубках и гласит, что в двухматчевом противостоянии при равном счете преимущество имеет команда, которая забила больше голов на выезде.

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В статье: УЕФА
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Источник:
The Times

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Комментарии (3)
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янковский ян (Запорожье)
26.05.2021 в 23:46
Если отменят то пусть готовятся к тому что будет намного больше допвремени и пенальти.
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Smooth da Hustler (Львів)
26.05.2021 в 23:34
Можно его отменить при ничьих и в екстра таймах, а в остальном пусть остается
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avatar
таврия19752009 (симферополь)
26.05.2021 в 23:31
Нормальное правило
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