Шахтер может пересечься с Монако в квалификации, у Испании будет пять команд в Лиге чемпионов

Победа "Вильярреала" в финале Лиги Европы 2020/21 (1:1; пен.: 11:10) повлияла на сетку следующей Лиги чемпионов. В частности, бросается в глаза тот факт, что Испания будет представлена ​​в турнире сразу пятью командами. Причем, все пять начнут свой путь из Лиги чемпионов и будут сеятся из высоких корзин.

"Атлетико" (первая корзину, чемпион Испании), "Вильярреал" (первая корзину, победитель Лиги Европы), "Реал" (вторая корзина, вице-чемпион Испании), "Барселона" (вторая корзина, третье место чемпионата Испании), "Севилья" (вторая корзина, четвертое место чемпионата Испании).

Благодаря победе "Вильярреала" в Лиге Европы (команда, не обеспечившая себе место в Лиге чемпионов через национальный чемпионат), не произошло смещений в сетке квалификации следующей Лиги чемпионов. То есть, третье место пятой страны Таблицы коэффициентов (Франция) не попадет сразу в групповой этап, а будет проходить квалификацию.

Более того, "Монако" в раунде плей-офф (если преодолеет третий квалификационный этап) будет среди не сеяных команд и может пересечься с "Шахтером", если тот, в свою очередь, также не споткнется в третьем квалификационном раунде пути представителей лиг.

Окончательный список потенциальных соперников "Шахтера":

в третьем квалификационном раунде – "Генк" (Бельгия), ПСВ (Нидерланды), "Спарта" (Чехия); в раунде плей-офф – "Монако" (Франция), "Селтик" (Шотландия).

Расчет списка потенциальных соперников производится по формуле, когда более рейтинговая команда проходит каждый предыдущий раунд квалификации.

В случае успеха в квалификации Лиги чемпионов "Шахтер" будет в третьей корзине при жеребьевке группового этапа. Поражение на любом раунде отбора отправит вице-чемпиона Украины в группу Лиги Европы.