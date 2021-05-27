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Фаны Манчестер Сити и Челси сразятся в PM Football Battle
29 мая, перед финалом Лиги чемпионов, фанаты “Манчестер Сити” и “Челси” в словесном поединке выяснят между собой, кто же имеет больше шансов называться лучшей европейской командой прямо сейчас. Противостояние пройдет в рамках PM Football Battle, нового футбольного проекта, организованного Parimatch совместно с Football Hub. Состязание объединит на одной площадке спортивных журналистов, экспертов, футбольных фанов и селебритиз.
Parimatch, первый лицензионный букмекер в Украине, запускает этот проект, чтобы подогреть интерес болельщиков к клубному финалу главного европейского турнира. Бренд приложит максимум усилий, чтобы создать вокруг просмотра матча атмосферу футбольного праздника, а тех, кто захочет сделать свой прогноз на победителя, Parimatch, как честный и надежный букмекер, призывает не забывать о принципах ответственной игры и желает получить максимум удовольствия от финала.
Чтобы стать свидетелем масштабного футбольного шоу, присоединяйся к трансляции по ссылке https://youtu.be/HyXsuRs_rnc Начало в 20:30
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