Луческу: После гола Адриано Нордшелланду наши ребята отошли в сторону и позволили сопернику забить

Наставник "Динамо" Мирча Луческу вспомнил гол форварда " Шахтера " Луиса Адриана в ворота датского "Нордшелланда" в ЛЧ, который бразилец забил, презрев все принципы fair play.

"Да, это было не очень приятно для всех нас. Он не осознавал своих действий. Я тогда позвонил Платини, чтобы сказать ему, что это все инстинкт.

Наши ребята поступили верно — они отошли в сторону и позволили нашему сопернику забить мяч.

Мы выиграли 5:2, ведь были намного лучше, чем они. Виллиан тогда сыграл отлично, Фернандиньо тоже. У нас тогда была замечательная команда, если бы была возможность сохранить ее и продолжать играть на "Донбасс Арене", я бы сказал, что такой состав легко сыграл бы в финале Лиги чемпионов. Ринат Ахметов построил прекрасную команду", - сказал Луческу.