  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Луческу: После гола Адриано Нордшелланду наши ребята отошли в сторону и позволили сопернику забить
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луческу: После гола Адриано Нордшелланду наши ребята отошли в сторону и позволили сопернику забить

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Воспоминания тренера о скандальном голе Адриано

Луческу: После гола Адриано Нордшелланду наши ребята отошли в сторону и позволили сопернику забить

Новина українською

Наставник "Динамо" Мирча Луческу вспомнил гол форварда "Шахтера" Луиса Адриана в ворота датского "Нордшелланда" в ЛЧ, который бразилец забил, презрев все принципы fair play.

"Да, это было не очень приятно для всех нас. Он не осознавал своих действий. Я тогда позвонил Платини, чтобы сказать ему, что это все инстинкт.

Наши ребята поступили верно — они отошли в сторону и позволили нашему сопернику забить мяч.

Мы выиграли 5:2, ведь были намного лучше, чем они. Виллиан тогда сыграл отлично, Фернандиньо тоже. У нас тогда была замечательная команда, если бы была возможность сохранить ее и продолжать играть на "Донбасс Арене", я бы сказал, что такой состав легко сыграл бы в финале Лиги чемпионов. Ринат Ахметов построил прекрасную команду", - сказал Луческу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Луис Адриано Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Нордшелланд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПРОФУТБОЛ

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Smooth da Hustler (Львів)
27.05.2021 в 17:55
Пол команды роступилось , но Степаненко решил выбить мяч.А после игры его спросили - почему ты выбил мяч? А он ответил- мне мистер сказал все мячи в центре поля забирать)
Ответить
+1
0
hochu.piva (Краматорск)
27.05.2021 в 17:21
все расступались, но Степаненко в последний момент выбил мяч, потом сказал что не понял типа, что договорились пропустить, и датчане потом забили с игры, фейр плей здесь и не пахло
Ответить
+3
-1
pyvovarchyk (Львів)
27.05.2021 в 17:54
ага, Степаненко тоді ще розказував, що якби він не вибив м'яч, то Шахтарю впая ли б технічну поразку ))
Ответить
+1
0
bulpi (Днепропетровск)
27.05.2021 в 17:20
Это ложь. Поздравляю вас соврамши.
Ответить
+3
-1
garry1530962 (Новомосковск)
27.05.2021 в 17:59
В следующий раз не пишите слово "вас", будет классическая фраза "поздравляю соврамши" (во умник бл..., не хочешь так пошлешь в пешее эротическое путешествие).
Ответить
+1
0
Забиватор (Mariupol)
27.05.2021 в 17:17
Адриано исполнил домашнюю заготовку
Ответить
+2
0
avatar
Serega1111 (Киев)
27.05.2021 в 17:06
Песдит. Смотрел тот матч. Никто там не отходил
Ответить
+5
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...