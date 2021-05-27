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Луческу: После гола Адриано Нордшелланду наши ребята отошли в сторону и позволили сопернику забить
Воспоминания тренера о скандальном голе Адриано
Наставник "Динамо" Мирча Луческу вспомнил гол форварда "
"Да, это было не очень приятно для всех нас. Он не осознавал своих действий. Я тогда позвонил Платини, чтобы сказать ему, что это все инстинкт.
Наши ребята поступили верно — они отошли в сторону и позволили нашему сопернику забить мяч.
Мы выиграли 5:2, ведь были намного лучше, чем они. Виллиан тогда сыграл отлично, Фернандиньо тоже. У нас тогда была замечательная команда, если бы была возможность сохранить ее и продолжать играть на "Донбасс Арене", я бы сказал, что такой состав легко сыграл бы в финале Лиги чемпионов. Ринат Ахметов построил прекрасную команду", - сказал Луческу.
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