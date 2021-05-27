Зинченко: В детстве я даже не мечтал о финале Лиги чемпионов

Защитник “Манчестер Сити” Александр Зинченко поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против “Челси”. Команды встретятся в Порту 29 мая.

“В детстве я даже не мечтал о том, что когда-нибудь буду в финале Лиги чемпионов. Однако мечты сбываются и все этому очень рады. Мы усердно готовимся к финалу, и надеемся достичь нашей цели. Каждый футболист мечтает поднять над головой этот трофей”.

“Челси” – один из лучших клубов в мире, поэтому они в финале. У них сильный состав и они очень организованы в игре в защите. У них хороший тренер. Это будет очень интересный матч”.

“Это финал, и в нем не будет андердога. Эта игра не будет похожая на последний матч чемпионата (в котором “Сити” уступил “Челси” 1:2 – прим.ред.), потому что это будет финал Лиги чемпионов”.

“Я с нетерпением жду финала, но в тоже время я немного нервничаю. Это нормально, я ведь человек, а не робот. Это нормально – немного нервничать. Но когда ты выходишь на поле, то должен избавиться от нервов и сосредоточиться на игре. Все мечтают выиграть Лиги чемпионов. Мы просто должны сосредоточиться и сделать то, что мы умеем”.

“И, конечно же, единство. Мы должны быть как одна команда. Нам это удавалось в последние сезоны. Также важна удача, но ты должен ее заслужить. Чтобы заслужить удачу, нужно очень тяжело работать”.

“Быть частью “Манчестер Сити” это просто необыкновенно. Каждый сезон в этом клубе – особенный. Мы всегда хотим победить в каждом турнире. Разница между этим и прошлыми сезонами в том, что мы вышли в финал Лиги чемпионов. Однако этот сезон не отличается от других тем, как тяжело мы работаем, как играем, и атмосферой в раздевалке”.

“Я уже не раз говорил, что Пеп Гвардиола – лучший тренер в мире. Он великолепен в тактическом плане, но его выделяет и то, что он знает, что нужно сказать в правильный момент. Я уверен, что он найдет правильные слова перед финалом, поскольку он лучший в мире и у него есть опыт”, – рассказал Зинченко в интервью официальному сайту “Сити”.

В сезоне 2020/21 Зинченко принял участие в 31 матче “Сити”, из них восемь – в Лиге чемпионов.