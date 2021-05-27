УЕФА хочет, чтобы плей-офф Лиги чемпионов состоял из одного матча, а не двух

УЕФА может изменить формат плей-офф Лиги чемпионов.

Рассматривают вариант, при котором в полуфинале вместо двухматчевых противостояний будут одноматчевые. При этом обе игры, а также финал будут проводить за одну неделю в одном городе, информирует The New York Times.

Сами матчи будут дополнены разнообразными развлекательными мероприятиями - концертами, играми с участием легендарных футболистов.

Менеджеры УЕФА считают, что финансовые потери от решения сократить количество матчей в 1/2 финала будут не такие существенные вследствие большой зрительской аудитории.

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Идея внести именно такие изменения основывается на успех формата Лиги чемпионов, использованного в сезоне-2019/20 в разгар пандемии коронавируса. Тогда с четвертьфинала в каждом раунде команды проводили только по 1 матчу вместо 2, и все встречи состоялись в Лиссабоне.

При этом никакие изменения не вступят в силу как минимум до 2024 года, когда запланирована реформа Лиги чемпионов.