  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. УЕФА хочет, чтобы плей-офф Лиги чемпионов состоял из одного матча, а не двух
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УЕФА хочет, чтобы плей-офф Лиги чемпионов состоял из одного матча, а не двух

Лига Чемпионов
(1 голосов)

И проходил в одном городе - как и финал

УЕФА хочет, чтобы плей-офф Лиги чемпионов состоял из одного матча, а не двух

Getty Images

Новина українською

УЕФА может изменить формат плей-офф Лиги чемпионов.

Рассматривают вариант, при котором в полуфинале вместо двухматчевых противостояний будут одноматчевые. При этом обе игры, а также финал будут проводить за одну неделю в одном городе, информирует The New York Times.

Сами матчи будут дополнены разнообразными развлекательными мероприятиями - концертами, играми с участием легендарных футболистов.

Менеджеры УЕФА считают, что финансовые потери от решения сократить количество матчей в 1/2 финала будут не такие существенные вследствие большой зрительской аудитории.

Читайте такжеЗа какие деньги будут соревноваться клубы в следующем сезоне ЛЧ - от группового этапа до финала

Идея внести именно такие изменения основывается на успех формата Лиги чемпионов, использованного в сезоне-2019/20 в разгар пандемии коронавируса. Тогда с четвертьфинала в каждом раунде команды проводили только по 1 матчу вместо 2, и все встречи состоялись в Лиссабоне.

При этом никакие изменения не вступят в силу как минимум до 2024 года, когда запланирована реформа Лиги чемпионов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УЕФА Лига чемпионов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
27.05.2021 в 23:29
Английские болельщики успокоили создателей суперлиги, успокоят и УЕФА.
Ответить
0
0
metall5291 (Kharkiv)
27.05.2021 в 22:53
Что - то УЕФА в последнее время слишком много хочет. Может быть правы были раскольники из т.н. суперлиги?
Ответить
0
0
efim423 (odessa)
27.05.2021 в 23:22
всегда должна быть альтернатива и конкуренция . Завтра им всбредёт в голову сократить время матча до получаса и разрешить по 10 замен и что будем хавать , алтернативы то нет .
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...