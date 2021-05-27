Манчестер Сити - Челси. Где и когда смотреть онлайн финал Лиги Чемпионов

В третий раз в истории Лиги чемпионов в финале встретятся две английские команды. Пеп Гвардиола впервые за пять лет в “Манчестер Сити” смог вывести свою команду в полуфинал, выбив в 1/4 “Боруссию” Дортмунд, а в полуфинале “Сити” в двух матчах победил “ПСЖ”. Это будет первый финал ЛЧ в истории “Сити”.

Для “Челси” это будет третий финал Лиги чемпионов. В 2008 году лондонцы уступили в серии пенальти “Манчестер Юнайтед”, а спустя четыре года переиграли в одиннадцатиметровых мюнхенскую “Баварию”.

Гвардиола дважды уступил Томасу Тухеля на английских полях, проиграв ему в полуфинале Кубка Англии и в матче чемпионата Англии. Сможет ли тренер “Челси” сделать “хет-трик” в финале ЛЧ в Порту?

Финал Лиги чемпионов между “Манчестер Сити” и “Челси” состоится в субботу, 29 мая. Начало игры в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция поединка состоится на телеканале Футбол 1.

Также матч "Манчестер Сити" – “Челси” можно будет посмотреть с помощью сервисов Воля TV, MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV и OLL.TV.

UA-Футбол проведет аудио и текстовую трансляцию поединка.

В других странах финал Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – “Челси” покажут: