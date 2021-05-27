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Манчестер Сити - Челси. Где и когда смотреть онлайн финал Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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Манчестер Сити – Челси: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29 мая 2021 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Манчестер Сити - Челси. Где и когда смотреть онлайн финал Лиги Чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В третий раз в истории Лиги чемпионов в финале встретятся две английские команды. Пеп Гвардиола впервые за пять лет в “Манчестер Сити” смог вывести свою команду в полуфинал, выбив в 1/4 “Боруссию” Дортмунд, а в полуфинале “Сити” в двух матчах победил “ПСЖ”. Это будет первый финал ЛЧ в истории “Сити”.

Для “Челси” это будет третий финал Лиги чемпионов. В 2008 году лондонцы уступили в серии пенальти “Манчестер Юнайтед”, а спустя четыре года переиграли в одиннадцатиметровых мюнхенскую “Баварию”.

Гвардиола дважды уступил Томасу Тухеля на английских полях, проиграв ему в полуфинале Кубка Англии и в матче чемпионата Англии. Сможет ли тренер “Челси” сделать “хет-трик” в финале ЛЧ в Порту?

Финал Лиги чемпионов между “Манчестер Сити” и “Челси” состоится в субботу, 29 мая. Начало игры в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция поединка состоится на телеканале Футбол 1.

Также матч "Манчестер Сити" – “Челси” можно будет посмотреть с помощью сервисов Воля TV, MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV и OLL.TV.

UA-Футбол проведет аудио и текстовую трансляцию поединка.

В других странах финал Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – “Челси” покажут:

  • Австралия – Optus Sport
  • Австрия – Sky Go, Sky Sport 1/HD, Sky Sport Austria 1, DAZN
  • Аргентина – ESPN2 Sur, ESPN Sur
  • Бельгия – RTL Play, Proximus Sports, Q2 Belgium, Club RTL
  • Бразилия – GUIGO, TNT Brasil, TNT Go, Estádio TNT Sports
  • Великобритания – BT Sport Ultimate, BBC Radio 5 Live, BTSport.com, BT Sport App, BT Sport 1
  • Германия – Blue Sport, Sky Ticket, Sky Go, Sky Sport 1/HD, DAZN
  • Греция – Cosmote Sport 1 HD
  • Грузия – Silk Sport HD 1
  • Испания – Movistar Liga de Campeones, Movistar+, Mitele Plus
  • Италия – Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport Football, SKY Go Italia, NOW TV
  • Канада – DAZN
  • Латвия – TV3 Sport
  • Литва – TV3 Sport
  • Нидерланды – SBS 6, Ziggo Sport 14, Ziggo Sport Select
  • Польша – TVP Sport, Polsat Sport Premium 1, sport.tvp.pl, TVP1, IPLA
  • Португалия – Eleven Sports 1 Portugal, TVI Player, TVI
  • США – SiriusXM FC, ZonaFutbol, TUDN Radio, TUDN.com, Univision, CBS, Paramount+, TUDN App, TUDN USA, Univision NOW
  • Чехия – O2 TV, ČT2
  • Франция – Molotov, RMC Sport en direct, RMC Story, RMC Sport 1
  • Эстония – TV3 Sport

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Сити
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