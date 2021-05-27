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Манчестер Сити - Челси. Где и когда смотреть онлайн финал Лиги Чемпионов
Манчестер Сити – Челси: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29 мая 2021 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
В третий раз в истории Лиги чемпионов в финале встретятся две английские команды. Пеп Гвардиола впервые за пять лет в “Манчестер Сити” смог вывести свою команду в полуфинал, выбив в 1/4 “Боруссию” Дортмунд, а в полуфинале “Сити” в двух матчах победил “ПСЖ”. Это будет первый финал ЛЧ в истории “Сити”.
Для “Челси” это будет третий финал Лиги чемпионов. В 2008 году лондонцы уступили в серии пенальти “Манчестер Юнайтед”, а спустя четыре года переиграли в одиннадцатиметровых мюнхенскую “Баварию”.
Гвардиола дважды уступил Томасу Тухеля на английских полях, проиграв ему в полуфинале Кубка Англии и в матче чемпионата Англии. Сможет ли тренер “Челси” сделать “хет-трик” в финале ЛЧ в Порту?
Финал Лиги чемпионов между “Манчестер Сити” и “Челси” состоится в субботу, 29 мая. Начало игры в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция поединка состоится на телеканале Футбол 1.
Также матч "Манчестер Сити" – “Челси” можно будет посмотреть с помощью сервисов Воля TV, MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV и OLL.TV.
UA-Футбол проведет аудио и текстовую трансляцию поединка.
В других странах финал Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – “Челси” покажут:
- Австралия – Optus Sport
- Австрия – Sky Go, Sky Sport 1/HD, Sky Sport Austria 1, DAZN
- Аргентина – ESPN2 Sur, ESPN Sur
- Бельгия – RTL Play, Proximus Sports, Q2 Belgium, Club RTL
- Бразилия – GUIGO, TNT Brasil, TNT Go, Estádio TNT Sports
- Великобритания – BT Sport Ultimate, BBC Radio 5 Live, BTSport.com, BT Sport App, BT Sport 1
- Германия – Blue Sport, Sky Ticket, Sky Go, Sky Sport 1/HD, DAZN
- Греция – Cosmote Sport 1 HD
- Грузия – Silk Sport HD 1
- Испания – Movistar Liga de Campeones, Movistar+, Mitele Plus
- Италия – Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport Football, SKY Go Italia, NOW TV
- Канада – DAZN
- Латвия – TV3 Sport
- Литва – TV3 Sport
- Нидерланды – SBS 6, Ziggo Sport 14, Ziggo Sport Select
- Польша – TVP Sport, Polsat Sport Premium 1, sport.tvp.pl, TVP1, IPLA
- Португалия – Eleven Sports 1 Portugal, TVI Player, TVI
- США – SiriusXM FC, ZonaFutbol, TUDN Radio, TUDN.com, Univision, CBS, Paramount+, TUDN App, TUDN USA, Univision NOW
- Чехия – O2 TV, ČT2
- Франция – Molotov, RMC Sport en direct, RMC Story, RMC Sport 1
- Эстония – TV3 Sport
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