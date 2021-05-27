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Зинченко летит в Португалию. Заявка Манчестер Сити на финал Лиги чемпионов
Фото Манчестер Сіті
Тренерский штаб "Манчестер Сити" во главе с Пепом Гвардиолой сложил заявку из 24 игроков, которые отправляются в Португалию на финал Лиги чемпионов УЕФА против "Челси".
Команда покинула свою базу в четверг днем.
Заявка "Манчестер Сити":
Кайл Уокер, Рубен Диаш, Джон Стоунз, Натан Аке, Рахим Стерлинг, Илкай Гюндоган, Габриэль Жезус, Серхио Агуэро, Александр Зинченко, Зак Стеффен, Эмерик Лапорт, Родриго, Кевин Де Брюйне, Бернарду Силва, Ферран Торрес, Бенджамин Мэнди, Фернандиньо, Рияд Марез, Жоау Канселу, Эдерсон, Скотт Карсон, Фил Фоден, Эрик Гарсия, Джеймс Траффорд
Финал лиги чемпионов состоится 29 мая. Начало игры в 22:00 по Киеву.
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