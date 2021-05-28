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С Мэнди и Канте. Кого Тухель взял в заявку Челси на финал Лиги чемпионов
Фото: Твіттер Челсі/автор невідомий
Томас Тухель, наставник лондонского "Челси", объявил заявку своей команды с 25 игроков на финал Лиги чемпионов сезона 2020/21.
Поединок с "Манчестер Сити" состоится 29 мая в португальском Порту. Начало матча в 22:00 по Киеву.
Заявка Челси:
Вратари: Эдуард Мэнди, Кэпа Аррисабалага, Вилли Кабальеро
Защитники: Антонио Рюдигер, Маркос Алонсо, Андреас Кристенсен, Тьяго Силва, Зума, Бен Чилуелл, Рис Джеймс, Сезар Аспиликуэта, Эмерсон
Полузащитники: Жоржиньо, Н'Голо Канте, Матео Ковачич, Мейсон Маунт, Каллум Хадсон-Одои, Билли Гилмор, Кай Хаверц, Тино Анджорин
Нападающие: Тэмми Абрахам, Кристиан Пулишич, Тимо Вернер, Оливье Жиру, Хаким Зиеш
We're ready! ????#UCLFinal— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 27, 2021
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