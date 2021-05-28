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С Мэнди и Канте. Кого Тухель взял в заявку Челси на финал Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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С Мэнди и Канте. Кого Тухель взял в заявку Челси на финал Лиги чемпионов

Фото: Твіттер Челсі/автор невідомий

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Томас Тухель, наставник лондонского "Челси", объявил заявку своей команды с 25 игроков на финал Лиги чемпионов сезона 2020/21.

Поединок с "Манчестер Сити" состоится 29 мая в португальском Порту. Начало матча в 22:00 по Киеву.

Заявка Челси:

Вратари: Эдуард Мэнди, Кэпа Аррисабалага, Вилли Кабальеро

Защитники: Антонио Рюдигер, Маркос Алонсо, Андреас Кристенсен, Тьяго Силва, Зума, Бен Чилуелл, Рис Джеймс, Сезар Аспиликуэта, Эмерсон

Полузащитники: Жоржиньо, Н'Голо Канте, Матео Ковачич, Мейсон Маунт, Каллум Хадсон-Одои, Билли Гилмор, Кай Хаверц, Тино Анджорин

Нападающие: Тэмми Абрахам, Кристиан Пулишич, Тимо Вернер, Оливье Жиру, Хаким Зиеш

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Сити
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