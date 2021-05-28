Канте: Для нас с Марезом сыграть в финале Лиги чемпионов – это фантастика!

Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте пообщался с пресс-службой УЕФА в преддверии финального матча Лиги чемпионов. Напомним, завтра, 29 мая, "Манчестер Сити" сыграет с "Челси".

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"С Марезом мы уже говорили о финале. Сошлись во мнении, что это просто невероятно. Я пролил много крови и пота, чтобы проделать путь из второго дивизиона Франции до сегодняшнего дня, упорно работал в матчах и на тренировках".