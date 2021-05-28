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Канте: Для нас с Марезом сыграть в финале Лиги чемпионов – это фантастика!
Дети Клаудио Раньери
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте пообщался с пресс-службой УЕФА в преддверии финального матча Лиги чемпионов. Напомним, завтра, 29 мая, "Манчестер Сити" сыграет с "Челси".
"С Марезом мы уже говорили о финале. Сошлись во мнении, что это просто невероятно. Я пролил много крови и пота, чтобы проделать путь из второго дивизиона Франции до сегодняшнего дня, упорно работал в матчах и на тренировках".
"Поэтому принять участие в таком финале – это просто фантастика! Мы оба хотим победить, так что на поле о дружбе придется забыть. Я очень надеюсь, что выиграет моя команда, но то же самое можно сказать и о Рияде".
Tomorrow. ????#UCLFinal pic.twitter.com/qikiFa6Bwf— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 28, 2021
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