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Манчестер Сити – Челси. АУДИО онлайн трансляция финала Лиги чемпионов
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Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты UA-Футбол прокомментируют решающий поединок главного клубного европейского турнира между "Манчестер Сити" и "Челси".
"Горожане" прекрасно провели вторую половину сезона, взяли золотые медали АПЛ и Кубок лиги, "Челси" преобразился после смены наставника, заскочил в ТОП-4 и дошел до двух финалов. Один сложился для "синих" неудачно, но у них есть возможность с лихвой перекрыть неудачу с "Лестером". Сможет ли Тухель в третий раз обыграть Пепа? Выпустит ли Гвардиола Зинченко? Будет ли он мудрить? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
ТРАНСЛЯЦИЯ начнется в субботу, 29 мая – в 21:30 по киевскому времени.
Комментаторы: А. Рыженко и Р. Синчук (студия), В. Петрушевский и С. Швец (поединок)
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