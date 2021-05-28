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Манчестер Сити – Челси. АУДИО онлайн трансляция финала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Манчестер Сити – Челси. АУДИО онлайн трансляция финала Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют решающий поединок главного клубного европейского турнира между "Манчестер Сити" и "Челси".

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"Горожане" прекрасно провели вторую половину сезона, взяли золотые медали АПЛ и Кубок лиги, "Челси" преобразился после смены наставника, заскочил в ТОП-4 и дошел до двух финалов. Один сложился для "синих" неудачно, но у них есть возможность с лихвой перекрыть неудачу с "Лестером". Сможет ли Тухель в третий раз обыграть Пепа? Выпустит ли Гвардиола Зинченко? Будет ли он мудрить? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

ТРАНСЛЯЦИЯ начнется в субботу, 29 мая – в 21:30 по киевскому времени.

Комментаторы: А. Рыженко и Р. Синчук (студия), В. Петрушевский и С. Швец (поединок)

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В статье: Лига чемпионов Челси (Лондон) Манчестер Сити финал Лиги Чемпионов Трансляция Аудио онлайн стрим
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