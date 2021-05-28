Капитан Челси: Мне понадобилось 9 лет, чтобы выйти в финал Лиги чемпионов

Капитан и правый латераль (фланговый защитник) лондонского "Челси" Сезар Аспиликуэта высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (состоится в субботу, 29 мая. Начало в 22:00).

Надо все оставить на поле, как мы это делали раньше, особенно в весомых матчах. Я говорю не только об игроках, я говорю обо всех. Понимаем, что для победы надо показать свой лучший футбол. Это важнейший матч сезона, и мы к нему готовы.

В детстве ты мечтаешь играть в таких матчах. Я сейчас невероятно горд. Надеюсь, что после матча буду гордиться еще больше. Это драгоценный шанс. У нас ушло 9 лет на то, чтобы вернуться в финал. Самый важный момент. Мы верим в себя. У нас хорошие результаты против топ-команд. Это последний шаг, и мы хотим его сделать.

В этом сезоне у нас было все. Это достижение [выход в финал] - заслуга каждого. Мы хотим сделать этот сезон особенным, но для этого нужно выиграть завтра. Мы снова в финале Лиги чемпионов, и теперь все, что нужно сделать - это оставить на поле все силы. Это особый день, ведь к нам вернулись болельщики. И мы очень хотим войти в историю.

Когда я перешел в "Челси" в 2012 году, хотел повторить успех в Лиге чемпионов. Чтобы выйти в финал, понадобилось 9 лет. Томас {Тухель} сделал огромное влияние. В первый же день он ясно дал понять, что от нас хочет. Команда потратила много сил, и мы хотим, чтобы завтрашний матч стал особенным.

"Челси" всегда бьется за все трофеи. Надо идти вперед шаг за шагом. Мы заняли 4 место. Совсем не такого результата мы хотели, но вот нам и задачи на следующий сезон. Завтра мы можем стать чемпионами Европы. Большой матч. Понимаем, что должны сыграть на своем максимуме, - цитирует игрока официальный сайт УЕФА.