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Илкай Гюндоган может не сыграть в финале Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Получил повреждение

Илкай Гюндоган может не сыграть в финале Лиги чемпионов

Новина українською

"Манчестер Сити" готовится к финальному матчу Лиги чемпионов против лондонского "Челси". "Горожане" могут остаться в этом матче без полузащитника Илкая Гюндогана.

Manchester Evening News информирует, что немецкий футболист прихрамывал, когда покидал поле после тренировки. Однако о тяжести его травмы ничего не известно.

Финал Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Челси" состоится в субботу, 29 мая, в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Лига чемпионов Илкай Гюндоган Челси (Лондон) Манчестер Сити
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