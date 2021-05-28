Лига Чемпионов
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Илкай Гюндоган может не сыграть в финале Лиги чемпионов
Получил повреждение
"Манчестер Сити" готовится к финальному матчу Лиги чемпионов против лондонского "Челси". "Горожане" могут остаться в этом матче без полузащитника Илкая Гюндогана.
Manchester Evening News информирует, что немецкий футболист прихрамывал, когда покидал поле после тренировки. Однако о тяжести его травмы ничего не известно.
Финал Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Челси" состоится в субботу, 29 мая, в 22:00 по киевскому времени.
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