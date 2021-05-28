Тухель: Мы можем научиться выигрывать серии пенальти

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель поделился эмоциями и мыслями накануне финала Лиги чемпионов сезона 2020/21 с "Манчестер Сити" (29 мая в 22:00 по Киеву).

Футбол изменился, игроки - тоже. В Бундеслиге много молодых англичан, так что я представлял себе уровень соперника. Я рад иметь в своем распоряжении этих ребят, они играют в наиболее конкурентном чемпионате в Европе, и это хорошо влияет на их менталитет. Мы рассчитываем на них, доверяем, это важная часть нашей команды.

Гвардиола? Я не против него, это не теннис! Завтра Сити сыграет совсем по-другому, но мы знаем, как быть смелыми и отважными, когда это необходимо. Играть против Пепа всегда тяжело. Он создает команды с огромной верой в себя и победным менталитетом. Возможно, это самая сильная команда Европы или даже всего мира. В чемпионате отрыв был очень большим, но мы взяли свое на Уэмбли и в Манчестере.

Мы прекрасно понимаем, что "Манчестер Сити" - это образец. Но в футболе у ​​тебя всегда есть шанс сократить разницу. Как нам это удавалось? Мы были единственной командой, верили в себя и бились каждую секунду.

Мы всегда отрабатываем пенальти. Можем ли мы смоделировать, как все будет завтра? Нет. Но мы можем научиться выигрывать серии пенальти. [В финале Лиги Европы] серия пенальти получилась просто фантастической, если говорить о качестве ударов. Мы определили, кто будет бить в нас. Но мы пока не знаем, кто выйдет на поле в конце матча.

Мы провели вместе 6 матчей. Фрэнк [Лэмпард] проделал хорошую работу на групповом этапе, и мы не жалели сил, чтобы оказаться здесь. Мы голодны. Рады, что дошли до финала, но хотим радоваться еще больше после него. Пусть мы все-таки аутсайдеры, надеюсь, мы победим.

Надо постараться показать свою лучшую игру, чтобы потом ни о чем не жалеть. Пытаюсь донести это до каждого и подготовить команду.

Я очень рад вернуться в Португалию [финал состоится в городе Порту]. У меня связано с этой страной очень много хороших воспоминаний. Это фантастический стадион, фантастический клуб. Вспоминается очень много, и я рад, что могу разделить радость со своей семьей.

Это не обычный неделю. У всех разные чувства, но идет обратный отсчет до очень-очень важного матча. Это увлекательно! Это очень сложная неделя как физически, так и морально. Но сегодня мы немного расслабились, хорошо провели время в отеле. Давайте оставаться теми, кто мы есть. Мы - сильная команда и искренне верим в то, что пытаемся делать, - приводит слова Тухель официальный сайт УЕФА.