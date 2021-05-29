Вокер: Трофей Лиги Чемпионов - единственный, которого мне не хватает

Правый защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер прокомментировал финал Лиги Чемпионов против "Челси":

"Я думаю, что это касается крупных игроков в великие моменты и особые моменты, и, надеемся, у нас хватает этих игроков, чтобы стать обладателями этих особых моментов.

"Челси" - хорошие соперники. В этом они несколько раз были сильнее нас, поэтому мы хотим отомстить. Это будет тяжелая игра, победа в которой нам нужна для завоевания титула.

Это единственный трофей, которого мне не хватает. С тех пор, как я был здесь, мне удалось выиграть все, в чем я участвовал, кроме Лиги чемпионов.

Я думаю, что это, пожалуй, вершина клубного футбола. Играть в финале Лиги чемпионов - это то, о чем вы мечтаете в детстве", - сказал Вокер.