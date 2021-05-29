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Вокер: Трофей Лиги Чемпионов - единственный, которого мне не хватает
Имеется в виду клубный уровень
Sky Sports/Автор невідомий
Правый защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер прокомментировал финал Лиги Чемпионов против "Челси":
"Я думаю, что это касается крупных игроков в великие моменты и особые моменты, и, надеемся, у нас хватает этих игроков, чтобы стать обладателями этих особых моментов.
"Челси" - хорошие соперники. В этом они несколько раз были сильнее нас, поэтому мы хотим отомстить. Это будет тяжелая игра, победа в которой нам нужна для завоевания титула.
Это единственный трофей, которого мне не хватает. С тех пор, как я был здесь, мне удалось выиграть все, в чем я участвовал, кроме Лиги чемпионов.
Я думаю, что это, пожалуй, вершина клубного футбола. Играть в финале Лиги чемпионов - это то, о чем вы мечтаете в детстве", - сказал Вокер.
На счету защитника 10 трофеев, среди которых чемпионство Англии, Кубок и Суперкубок Англии, а также Кубок Лиги - он побеждал во всех возможных клубных трофеях, в которых принимал участие, кроме Лиги Чемпионов.
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