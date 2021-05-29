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Манчестер Сити - Челси: Внимательно ли вы следили за финалистами Лиги Чемпионов - Квиз

Лига Чемпионов
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Манчестер Сити - Челси: Внимательно ли вы следили за финалистами Лиги Чемпионов - Квиз

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 29 мая, в Порту на "Драгау" состоится финал Лиги чемпионов 2020/21. За "ушастый" трофей будут бороться команды из Туманного Альбиона - "Манчестер Сити" и "Челси". Это будет уже третий английский финал в истории ЛЧ, и второй за последние два года. Хосеп Гвардиола хочет наконец привести МС к первой победе в Лиге чемпионов, а Тухель попытается со второй попытки поднять кубок над головой. Напомним, немец является первым тренером, который вывел две разные команды в финал ЛЧ два года подряд.

Мы предлагаем вам освежить в памяти путь клубов до этого финала, пройдя наш тест.

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Сити квиз от UA-Футбол
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