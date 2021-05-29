“Это было похоже на разговор Цицерона с Сократом о футбольной философии”. Встречи Гвардиолы и Тухеля в мюнхенских барах

Мало кто из футбольных тренеров любит разговор об игре так сильно, как Пеп Гвардиола. “Возможность поговорить о футболе – одна из самых приятных его составляющих, – утверждает каталонский тренер. – Есть наблюдение, есть тренировки, и есть разговор. Я бы сказал, что я о многом узнал от Томаса, не только от наблюдений за его командами, но и благодаря нашим беседам”.

Когда Тухель начинал в “Майнце”, он ездил на стажировки в “Барселону” Гвардиолы, и прочитал все доступные книги о каталонском тренере. Впервые их команды встретились на поле в сезоне Бундеслиги 2013/2014. “Майнц” проиграл два матча “Баварии” (1:4, 0:2), но Пепу понравилось, как действовал его соперник. Большая часть команд Бундеслиги просто закрывалась в матчах против “Баварии”, но “Майнц” этого не сделал. Гвардиола определил для себя Тухеля как самого интересного тренера среди молодого поколения в Бундеслиге.

Однажды спортивный директор “Баварии” Михаэль Решке сказал между делом Гвардиоле, что у него запланирована вечером встреча с Тухелем. Тренер “Баварии” спонтанно решил присоединиться к мероприятию, отменив несколько своих встреч.

Встреча Гвардиолы с Тухелем в мюнхенском баре Schumann с годами обросла легендами.

Сначала встреча происходило в формате “мастер и ученик”, рассказывает Решке в интервью The Athletic. Тухель задавал все вопросы, а Гвардиола давал подробные ответы. Но затем их роли поменялись, и они стали обсуждать футбол на равных.

“Они начали с небольших проверок друг друга, но разговор быстро перешел на новый уровень. Они обсуждали ходы и тактические нюансы поединков многолетней давности. Иногда они двигали перечницы и винные бокалы, но большую часть матчей они просто прокручивали у себя в голове. Я не мог поверить, что они их помнят так хорошо, до мельчайших деталей. Например, “Почему твои фулбеки стали смещаться в центр в матче против Реала в 2009-м?” И так далее. Смотреть на это было, как на дуэль Фишер и Спасского, или как будто Цицерон и Сократ обсуждали футбольную философию”.

“Я сам люблю поговорить о футболе, – продолжает Решке. – но я не многое понимал из их разговора. Я был просто наблюдателем. Они перескакивали с немецкого и английский, и не использовали никаких научных терминов, но иногда мне сложно было за ними уследить. Они вспоминали десятки и десятки различных проблемных ситуаций из матчей многолетней давности и обсуждали варианты их развитий. Все вертелось вокруг действий и реакций на них”.

“Они были настолько поглощены своим разговором, что никто не подходил к нашему столику, даже официанты. Они были как будто в пузыре на протяжении четырех часов”.

Спустя несколько недель Решке, Тухель и Гвардиола встретились вновь в мюнхенском ресторане Brenner. Решке также пригласил на ужин Петера Херманна, бывшего ассистента Юппа Хайнкеса.

В тренерской карьере Херманна были финалы Лиги чемпионов с “Байером” в 2002 году, и с “Баварией” в 2012-м и 2013, но как потом он признался Решке, встреча с Гвардиолой и Тухелей стала для него прозрением.

“Он поблагодарил меня и сказал мне, что позвонил своей жене, и сообщил ей о своем немедленном уходе из футбола, следующим утром”, – смеясь, вспоминает Решке – Почему? Он сказал мне: “Я всегда думал, что знаю что-то о футболе, но я больше в этом не уверен. Эти двое из другой лиги…”

Гвардиола был настолько уверен в тренерских способностях Тухеля, что он видел в нем своего наследника в “Баварии”. По разным причинам этого не случилось.

“Пепу очень нравятся важные матчи против сильных соперников и тренеров, и Томас уже дважды показал ему в этом сезоне, что способен его обыграть. Это забавно, что после тех веселых встреч в Мюнхене, они встретятся в Порту, чтобы разыграть самый важный трофей в клубном футболе”, – сказал Решке.