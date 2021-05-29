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Чемпион Турции получил бонус, который не достанется чемпиону Украины, Зенит снова может быть в первой корзине ЛЧ
Зависимость картины следующей Лиги чемпионов от сегодняшнего финала между МанСити и Челси
Олександр Приходько
Весь сезон 2020/21 Украина боролась в Таблице коэффициентов за право финишировать не ниже одиннадцатого места, чтобы на сезон 2022/23 сохранить для чемпиона страны прямое место в групповом этапе.
Не получилось. Украина финишировала двенадцатой, хотя от одиннадцатой Шотландии отстала всего на 0,275 балла. Одиннадцатое место оставляло бы шансы для чемпиона страны обойти сито квалификации, хотя в первоочередных раскладах оно, как и двенадцатое и все другие места, что ниже, не является проходным в группу.
Шансы оставались бы благодаря раскладам в Лиге чемпионов 2021/22. Если ее выиграет команда, обеспечившая себе место в группе Лиги чемпионов через национальный чемпионат, чемпион одиннадцатой страны Таблицы коэффициентов (Шотландии, а не Украины) начнет свой поход в Лиге чемпионов 2022/23 сразу с группового раунда.
Примером служит нынешний финал Лиги чемпионов 2020/21. В нем сыграют "Челси" и "Манчестер Сити" – команды, уже гарантировавшие себе группу следующей Лиги чемпионов через собственный чемпионат. Поэтому повезло чемпиону одиннадцатой страны Таблицы коэффициентов – в этом случае Турции, "Бешикташу". Он стартует не из раунда плей-офф квалификации ветки чемпионов, а сразу из группы Лиги чемпионов.
Также "МанСити" и "Челси" облегчили задачу чемпионам Дании (тринадцатая страна Таблицы коэффициентов), "Чехии" (пятнадцатая страна ТК), Греции (восемнадцатая страна ТК) и Сербии (девятнадцатая страна ТК).
"Црвена Звезда" (Сербия) и "Олимпиакос" (Греция) стартуют не с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов пути чемпионов, а со второго. "Славия" (Чехия) стартует не со второго раунда квалификации Лиги чемпионов пути чемпионов, а с третьего. "Брондбю" (Дания) стартует не с третьего раунда квалификации Лиги чемпионов пути чемпионов, а с раунда плей-офф.
От результата сегодняшнего финала зависит картина корзин следующей Лиги чемпионов. В частности, судьба нескольких команд. "Челси" будет в первой корзине, если победит, или во второй корзине, если проиграет. "Боруссия" (Дортмунд) будет во второй корзине, если победит "Челси", или в третьей корзине, если победит "МанСити".
Чемпион страны-агрессора России, уже более семи лет ведущей войну с Украиной, "Зенит" может оказаться в первой корзине, если Лигу чемпионов выиграет "Манчестер Сити". Если выиграет "Челси", газпромовское детище будет в третьей корзине. Интересно, что в случае победы "МанСити" первая корзина будет явно проще, чем вторая. Сравните:
"МанСити", "Бавария", "Интер", "Атлетико", "Лилль", "Вильярреал", "Спортинг", "Зенит" в первой – "Реал", "Барселона", "Ювентус", ПСЖ, МЮ, "Ливерпуль", "Челси", "Севилья" во второй.
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