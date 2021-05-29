Весь сезон 2020/21 Украина боролась в Таблице коэффициентов за право финишировать не ниже одиннадцатого места, чтобы на сезон 2022/23 сохранить для чемпиона страны прямое место в групповом этапе.

Не получилось. Украина финишировала двенадцатой, хотя от одиннадцатой Шотландии отстала всего на 0,275 балла. Одиннадцатое место оставляло бы шансы для чемпиона страны обойти сито квалификации, хотя в первоочередных раскладах оно, как и двенадцатое и все другие места, что ниже, не является проходным в группу.

Шансы оставались бы благодаря раскладам в Лиге чемпионов 2021/22. Если ее выиграет команда, обеспечившая себе место в группе Лиги чемпионов через национальный чемпионат, чемпион одиннадцатой страны Таблицы коэффициентов (Шотландии, а не Украины) начнет свой поход в Лиге чемпионов 2022/23 сразу с группового раунда.

Примером служит нынешний финал Лиги чемпионов 2020/21. В нем сыграют "Челси" и "Манчестер Сити" – команды, уже гарантировавшие себе группу следующей Лиги чемпионов через собственный чемпионат. Поэтому повезло чемпиону одиннадцатой страны Таблицы коэффициентов – в этом случае Турции, "Бешикташу". Он стартует не из раунда плей-офф квалификации ветки чемпионов, а сразу из группы Лиги чемпионов.

Также "МанСити" и "Челси" облегчили задачу чемпионам Дании (тринадцатая страна Таблицы коэффициентов), "Чехии" (пятнадцатая страна ТК), Греции (восемнадцатая страна ТК) и Сербии (девятнадцатая страна ТК).

"Црвена Звезда" (Сербия) и "Олимпиакос" (Греция) стартуют не с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов пути чемпионов, а со второго. "Славия" (Чехия) стартует не со второго раунда квалификации Лиги чемпионов пути чемпионов, а с третьего. "Брондбю" (Дания) стартует не с третьего раунда квалификации Лиги чемпионов пути чемпионов, а с раунда плей-офф.

От результата сегодняшнего финала зависит картина корзин следующей Лиги чемпионов. В частности, судьба нескольких команд. "Челси" будет в первой корзине, если победит, или во второй корзине, если проиграет. "Боруссия" (Дортмунд) будет во второй корзине, если победит "Челси", или в третьей корзине, если победит "МанСити".

Чемпион страны-агрессора России, уже более семи лет ведущей войну с Украиной, "Зенит" может оказаться в первой корзине, если Лигу чемпионов выиграет "Манчестер Сити". Если выиграет "Челси", газпромовское детище будет в третьей корзине. Интересно, что в случае победы "МанСити" первая корзина будет явно проще, чем вторая. Сравните: