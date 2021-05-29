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Два лидера Челси вышли из лазарета и помогут лондонцам в финале Лиги Чемпионов
В Тухеля меньше головной боли
Sky Sports/Автор невідомий
Несмотря на то, что Н’Голо Канте и Эдуард Мэнди вошли в заявку "Челси" на финал Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити", только накануне матча стало известно смогут ли они принять участие в поединке.
Главный наставник "аристократов" Томас Тухель сообщил в интервью Sky Sports, что оба игрока вышли из лазарета и готовы противостоять во встрече с "горожанами".
Напомним, что Канте травмировал подколенное сухожилие и пропустил матч 38-го тура АПЛ против "Астон Виллы". А вот Мэнди в том поединке вышел в стартовом составе, однако был заменен после перерыва после повреждения ребра в столкновении с штангой.
Поединок между "Манчестер Сити" и "Челси" начнется сегодня, 29 мая, в 22:00.
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