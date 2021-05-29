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Чтобы не повторить Де Хеа. Эдерсон потренировался бить пенальти перед финалом Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Вратарь "Сити" не боится серии пенальти

Чтобы не повторить Де Хеа. Эдерсон потренировался бить пенальти перед финалом Лиги Чемпионов

90Min

Новина українською

Сегодня перед финалом Лиги чемпионов голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон Мораес отрабатывал пенальти.

Вратарь показал уверенные удары как низом, так и прямо в девятку. Игрок явно не хочет повторить пенальти Давида Де Хеа в финале Лиги Европы.

В прошлом сезоне АПЛ Эдерсон провел 36 матчей, сохранив свои ворота сухими 19 раз.

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В статье: Давид де Хеа финал Лиги Чемпионов Эдерсон Мораес
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Источник:
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