Лига Чемпионов
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Чтобы не повторить Де Хеа. Эдерсон потренировался бить пенальти перед финалом Лиги Чемпионов
Вратарь "Сити" не боится серии пенальти
90Min
Сегодня перед финалом Лиги чемпионов голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон Мораес отрабатывал пенальти.
Вратарь показал уверенные удары как низом, так и прямо в девятку. Игрок явно не хочет повторить пенальти Давида Де Хеа в финале Лиги Европы.
В прошлом сезоне АПЛ Эдерсон провел 36 матчей, сохранив свои ворота сухими 19 раз.
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Источник:Инстаграм Sky Sport
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