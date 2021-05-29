Чеферин: Я за Финал четырех в Лиге чемпионов

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о проведении Лиги чемпионов в формате "Финала четырех":

УЕФА рассматривает вариант, при котором в полуфинале вместо двухматчевых противостояний будут одноматчевые. При этом обе игры, а также финал, будут проводиться за одну неделю и в одном городе.

"Я за "Финал четырех" в Лиге чемпионов. Он может быть отличным, эффективным с точки зрения доходов, если все сделать как надо. Но каждый должен высказать свою точку зрения.

Мы обсуждаем это, но ничего еще не решено. Нам понравился «Финал восьми» в прошлом году в Португалии. Но «Финал восьми» длится более двух недель, это слишком много.

У "Финала четырех", если проводить его после 2024-го, есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, это может быть фантастическое событие: неделя футбола может быть сопряжена с другими мероприятиями, например, концертами. Но для клубов это означает потерю домашних матчей", – сказал Чеферин.