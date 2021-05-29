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Форвард Порту: Челси не заслужил финала. Были бы мы умнее, то выиграли

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Тареми считает, что "Ман Сити" должен взять ЛЧ

Форвард Порту: Челси не заслужил финала. Были бы мы умнее, то выиграли

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Форвард "Порту" Мехди Тареми поделился мыслями насчет финала Лиги чемпионов между лондонским "Челси" и "Манчестер Сити".

"Челси" не заслужил финала. Если бы мы были умнее, то могли бы выиграть.

Против "Ман Сити" было очень сложно. Если все пойдет гладко, они станут чемпионами Европы", – рассказал Тареми.

"Драконы" играли против "горожан" на групповой стадии (0:0 и 1:3), а против "пенсионеров" в рамках 1/4 (1:0 и 0:2).

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Сити Мехди Тареми
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Источник:
O Jogo

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Комментарии (1)
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Хиденг (Днепр)
29.05.2021 в 19:03
Не заслужил, потому что был умнее, а в Португалии умных не любят???
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