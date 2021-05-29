Форвард Порту: Челси не заслужил финала. Были бы мы умнее, то выиграли

Форвард "Порту" Мехди Тареми поделился мыслями насчет финала Лиги чемпионов между лондонским "Челси" и "Манчестер Сити".

"Челси" не заслужил финала. Если бы мы были умнее, то могли бы выиграть.

Против "Ман Сити" было очень сложно. Если все пойдет гладко, они станут чемпионами Европы", – рассказал Тареми.