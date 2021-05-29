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Форвард Порту: Челси не заслужил финала. Были бы мы умнее, то выиграли
Тареми считает, что "Ман Сити" должен взять ЛЧ
Форвард "Порту" Мехди Тареми поделился мыслями насчет финала Лиги чемпионов между лондонским "Челси" и "Манчестер Сити".
"Челси" не заслужил финала. Если бы мы были умнее, то могли бы выиграть.
Против "Ман Сити" было очень сложно. Если все пойдет гладко, они станут чемпионами Европы", – рассказал Тареми.
"Драконы" играли против "горожан" на групповой стадии (0:0 и 1:3), а против "пенсионеров" в рамках 1/4 (1:0 и 0:2).
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Источник:O Jogo
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Комментарии (1)
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Хиденг (Днепр)
29.05.2021 в 19:03
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