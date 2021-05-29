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Хавертц с передачи Маунта открыл счет в финале против Сити. ВИДЕО!

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Под завесу первой половины финального поединка

Хавертц с передачи Маунта открыл счет в финале против Сити. ВИДЕО!

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В финале Лиги чемпионов встречаются "Манчестер Сити" и "Челси".

Счет под занавес первого тайма открыл атакующий полузащитник лондонцев Кай Хавертц - немецкий хавбек поразил ворота "горожан" на 42-й минуте встречи. Голевую передачу на Кая отдал другой игрок центра поля "пенсионеров" - Мэйсон Маунт.

В этом сезоне во всех турнирах 21-летний Хавертц принял участие в 45 матчах, в которых записал на свой счет 8 забитых мячей и 9 голевых передач.

Видео гола Хавертца

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Сити Кай Хавертц
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Комментарии (7)
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Smooth da Hustler (Львів)
30.05.2021 в 00:18
При высокой линии защиты, нужно держать эту линию, несогласованость, но больше тут вина диаса
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
29.05.2021 в 23:30
Зина прекрасно видел что офсайд не держится, мог бы и напрячься с рывком
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.05.2021 в 23:02
зине - привет
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+2
-4
kalan-86 (Анкара)
29.05.2021 в 23:04
При чем здесь Зинченко?! Ты что, в глаза залил? Там Диаш остался за линией Хавертца. Бл, откуда вас столько, хейтерки? Ни одного полезного действия Зины не заметили.
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+2
-5
oda1979 (Запорожье)
29.05.2021 в 23:19
с какого. Зинченко д.б. страховать, А он ворон считал..
+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
29.05.2021 в 23:32
Полезные действия были, не впадай в крайности, но с рывком немца можна было и самому рвануть.
+1
0
octavi4 (Warszawa)
29.05.2021 в 23:26
Выпей свою желчь
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+1
-3


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