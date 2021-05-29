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Хавертц с передачи Маунта открыл счет в финале против Сити. ВИДЕО!
Под завесу первой половины финального поединка
Getty Images / Global Images Ukraine
В финале Лиги чемпионов встречаются "Манчестер Сити" и "Челси".
Счет под занавес первого тайма открыл атакующий полузащитник лондонцев Кай Хавертц - немецкий хавбек поразил ворота "горожан" на 42-й минуте встречи. Голевую передачу на Кая отдал другой игрок центра поля "пенсионеров" - Мэйсон Маунт.
В этом сезоне во всех турнирах 21-летний Хавертц принял участие в 45 матчах, в которых записал на свой счет 8 забитых мячей и 9 голевых передач.
Видео гола Хавертца
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