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Манчестер Сити - Челси 0:1. Видео гола и обзор матча

Лига Чемпионов
(4 голосов)

Большой финал

Манчестер Сити - Челси 0:1. Видео гола и обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Сегодня в финале Лиги чемпионов встречались две английские команды: "Манчестер Сити" и "Челси". Исход поединка решил единственный гол, который лондонская команда забила за несколько минут до завершения первого тайма: Кай Хаверц откликнулся на заброс из глубины и реализовал выход один на один.

После этого в основном мячом владели "горожане", однако не смогли из этого выжать хотя бы гол, чтобы перевести игру в овертайм.

Отметим, что в составе проигравших весь поединок провёл украинец Александр Зинченко. Для него этот матч стал сотым в футболке "Сити".

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"Манчестер Сити" - "Челси" 0:1
Гол: Хаверц 43

Гол Хаверца

Обзор первого тайма

Обзор второго тайма

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Сити
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Комментарии (1)
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Андрей (Odessa)
30.05.2021 в 00:21
Да, Зина не прочитал эпизод. В момент паса уже должен был делать рывок и хотя бы помешать принять мяч.
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