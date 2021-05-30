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Манчестер Сити - Челси 0:1. Видео гола и обзор матча
Большой финал
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в финале Лиги чемпионов встречались две английские команды: "Манчестер Сити" и "Челси". Исход поединка решил единственный гол, который лондонская команда забила за несколько минут до завершения первого тайма: Кай Хаверц откликнулся на заброс из глубины и реализовал выход один на один.
После этого в основном мячом владели "горожане", однако не смогли из этого выжать хотя бы гол, чтобы перевести игру в овертайм.
Отметим, что в составе проигравших весь поединок провёл украинец Александр Зинченко. Для него этот матч стал сотым в футболке "Сити".
"Манчестер Сити" - "Челси" 0:1
Гол: Хаверц 43
Гол Хаверца
Обзор первого тайма
Обзор второго тайма
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