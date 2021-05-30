Манчестер Сити - Челси 0:1. Видео гола и обзор матча

Сегодня в финале Лиги чемпионов встречались две английские команды: "Манчестер Сити" и "Челси". Исход поединка решил единственный гол, который лондонская команда забила за несколько минут до завершения первого тайма: Кай Хаверц откликнулся на заброс из глубины и реализовал выход один на один.

После этого в основном мячом владели "горожане", однако не смогли из этого выжать хотя бы гол, чтобы перевести игру в овертайм.

Отметим, что в составе проигравших весь поединок провёл украинец Александр Зинченко. Для него этот матч стал сотым в футболке "Сити".

"Манчестер Сити" - "Челси" 0:1

Гол: Хаверц 43

Гол Хаверца

Обзор первого тайма

Обзор второго тайма