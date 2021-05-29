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Тиаго Силва получил травму и не доиграл первый тайм финала ЛЧ

Лига Чемпионов
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На 39-й минуте

Тиаго Силва получил травму и не доиграл первый тайм финала ЛЧ

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В финале Лиги чемпионов встречаются лондонский "Челси" и "Манчестер Сити".

Центрбэк "пенсионеров" Тиаго Силва не доиграл первый тайм и был вынужден покинуть поел из-за травмы - на 39-й минуте встречи бразильский защитник получил повреждение в борьбе с полузащитником "горожан" Фоденом. Силву заменил Андреас Кристинсен.

В текущем сезоне во всех турнирах 36-летний Силва провел 34 матча.

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Сити
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