Тиаго Силва получил травму и не доиграл первый тайм финала ЛЧ

В финале Лиги чемпионов встречаются лондонский "Челси" и "Манчестер Сити".

Центрбэк "пенсионеров" Тиаго Силва не доиграл первый тайм и был вынужден покинуть поел из-за травмы - на 39-й минуте встречи бразильский защитник получил повреждение в борьбе с полузащитником "горожан" Фоденом. Силву заменил Андреас Кристинсен.

В текущем сезоне во всех турнирах 36-летний Силва провел 34 матча.