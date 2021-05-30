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Финал ЛЧ стал для Зинченко 100-м матчем в футболке Ман Сити

Лига Чемпионов
(1 голосов)

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Финал ЛЧ стал для Зинченко 100-м матчем в футболке Ман Сити

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В финале Лиги чемпионов "Челси" победил "Манчестер Сити" и завоевал свой второй титул.

Защитник "горожан" Александр Зинченко полностью отыграл финальный поединок, выйдя в стартовом составе команды Пепа Гвардиолы. Эта игра стала для украинца 100-й в футболке "Ман Сити". В этих матчах 24-летний Зинченко записал на свой счет 2 забитых мяча и 7 голевых передач.

Александр провел 61 матч в рамках чемпионата Англии, 17 в Лиге чемпионов, 14 в Кубке лиги, 7 в Кубке Англии и 1 в Суперкубке Англии.

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Сити Александр Зинченко
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Комментарии (4)
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Joyce (Donetsk)
30.05.2021 в 00:45
Этот финал Зина не забудет никогда!
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FC Energy (Новая Каховка)
30.05.2021 в 01:00
И не последний, надеемся. Шева тоже финалы проигрывал.
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ещё не специалист (Кривой Рог)
30.05.2021 в 00:12
61 + 17 + 7 + 1 = 86 ёпрст, а пишут =100 матчей...алё, редакция 86 или 100 ?
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Камонплей
30.05.2021 в 00:38
кубок ліги?
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