Финал ЛЧ стал для Зинченко 100-м матчем в футболке Ман Сити

В финале Лиги чемпионов "Челси" победил "Манчестер Сити" и завоевал свой второй титул.

Защитник "горожан" Александр Зинченко полностью отыграл финальный поединок, выйдя в стартовом составе команды Пепа Гвардиолы. Эта игра стала для украинца 100-й в футболке "Ман Сити". В этих матчах 24-летний Зинченко записал на свой счет 2 забитых мяча и 7 голевых передач.

Александр провел 61 матч в рамках чемпионата Англии, 17 в Лиге чемпионов, 14 в Кубке лиги, 7 в Кубке Англии и 1 в Суперкубке Англии.