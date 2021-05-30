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Финал ЛЧ стал для Зинченко 100-м матчем в футболке Ман Сити
Юбилей не удался...
Faisal HQ / Автор неизвестен
В финале Лиги чемпионов "Челси" победил "Манчестер Сити" и завоевал свой второй титул.
Защитник "горожан" Александр Зинченко полностью отыграл финальный поединок, выйдя в стартовом составе команды Пепа Гвардиолы. Эта игра стала для украинца 100-й в футболке "Ман Сити". В этих матчах 24-летний Зинченко записал на свой счет 2 забитых мяча и 7 голевых передач.
Александр провел 61 матч в рамках чемпионата Англии, 17 в Лиге чемпионов, 14 в Кубке лиги, 7 в Кубке Англии и 1 в Суперкубке Англии.
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