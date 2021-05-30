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Тухель: Мы хотели стать камнем в ботинке Ман Сити

Лига Чемпионов
(3 голосов)

И это у вас получилось

Тухель: Мы хотели стать камнем в ботинке Ман Сити

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель прокомментировал победу своих подопечных в финальном поединке Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити":

"Разделить это со всеми просто невероятно. Мы сделали это. Ого, я даже и не знаю, что сказать.

Я был так благодарен за возможность второй раз сыграть в финале. Я чувствовал себя необычно. Было ощущение, что победа становится все ближе.

Игроки были нацелены на победу. Мы хотели стать камнем в ботинке "Манчестер Сити". Мы мотивировали каждого брать игру на себя, действовать смелее, опасно контратаковать.

Это была физически жесткая игра, и каждый должен был помогать партнерам", - сказал немецкий наставник.

Напомним, что в прошлом сезоне Тухель прошел в финал Лиги Чемпионов на посту наставника "ПСЖ", однако его команда потерпела минимальное поражение от "Баварии" в решающем матче турнира (0:1).

Также отметим, что Тухель стал третьим немецким наставником подряд, кто победил в ЛЧ после Юргена Клоппа ("Ливерпуль", 2019) и Ганси Флика ("Бавария", в 2020 г.). Для Томаса это первый европейский трофей.

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В статье: Томас Тухель Челси (Лондон) Манчестер Сити
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Источник:
BBC

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Комментарии (2)
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Maldini (Киев)
30.05.2021 в 09:20
Финалкак финал!Много борьбы,а вот ударов по воротам НЕ БЫЛО!!!Класс команд сильный,но..хотелось бы большего!Зинченко сыграл на крепкую четвёрку!Но всё на "подхвате,и на отдаче ближнему паса-ВСЁ!В сборной Украины, он так же играет,но это уже не Ман.Сити?!Как нам далеко ещё до ЛЧ! Только ВЕЛИКИЙ Лобановский (из СВОИХ футболистов!)мог довести команду 1\4 ЛЧ!!! ЛЕ-"то такэ!"У нас в стране упадок футбола!Играют ДВЕ КОМАНДЫ-Динамо и Шахтёр,а остальные-1 Лига!Отсюда и результат!Нет конкуренции!Пора др.командам ПОДТЯГИВАТЬСЯ!!!Но брать футболистов с Бразилии или Африки-преступление перед молодёжью Украины!!!Верю,что когда-нибудь в финале ЛЧ,сыграют:Динамо-Шахтёр!!!
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Olegyurchak (Хмельницький )
30.05.2021 в 08:27
Зина сам справился.
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