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Тухель: Мы хотели стать камнем в ботинке Ман Сити
И это у вас получилось
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель прокомментировал победу своих подопечных в
"Разделить это со всеми просто невероятно. Мы сделали это. Ого, я даже и не знаю, что сказать.
Я был так благодарен за возможность второй раз сыграть в финале. Я чувствовал себя необычно. Было ощущение, что победа становится все ближе.
Игроки были нацелены на победу. Мы хотели стать камнем в ботинке "Манчестер Сити". Мы мотивировали каждого брать игру на себя, действовать смелее, опасно контратаковать.
Это была физически жесткая игра, и каждый должен был помогать партнерам", - сказал немецкий наставник.
Напомним, что в прошлом сезоне Тухель прошел в финал Лиги Чемпионов на посту наставника "ПСЖ", однако его команда потерпела минимальное поражение от "Баварии" в решающем матче турнира (0:1).
Также отметим, что Тухель стал третьим немецким наставником подряд, кто победил в ЛЧ после Юргена Клоппа ("Ливерпуль", 2019) и Ганси Флика ("Бавария", в 2020 г.). Для Томаса это первый европейский трофей.
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