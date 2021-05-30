Тухель: Мы хотели стать камнем в ботинке Ман Сити

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель прокомментировал победу своих подопечных в финальном поединке Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" :

"Разделить это со всеми просто невероятно. Мы сделали это. Ого, я даже и не знаю, что сказать.

Я был так благодарен за возможность второй раз сыграть в финале. Я чувствовал себя необычно. Было ощущение, что победа становится все ближе.

Игроки были нацелены на победу. Мы хотели стать камнем в ботинке "Манчестер Сити". Мы мотивировали каждого брать игру на себя, действовать смелее, опасно контратаковать.

Это была физически жесткая игра, и каждый должен был помогать партнерам", - сказал немецкий наставник.